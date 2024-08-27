2500 متجر تشارك بفعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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قدمت مفاجآت صيف دبي 2024 آلاف العروض الترويجية والتخفيضات الحصرية في دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً على الإطلاق. ومع اقتراب المهرجان الصيفي المفضل من نهايته، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فرصة أخيرة لسكان دبي وزوارها للاستفادة من أفضل العروض من خلال فعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي والتي تستمر من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر وتشمل أكثر من 550 علامة تجارية تقدم تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة في ما يزيد على 2500 متجر.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عشاق التسوق الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع التي تقدم المزيد من التخفيضات على العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها الكثير. وتتيح التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي، التي تستمر لثلاثة أيام فقط، فرصة ذهبية للحصول على أفضل المنتجات بأسعار لا تقبل المنافسة والاستمتاع بتجارب تسوق مذهلة.

كما تقدم المتاجر المشاركة فرصة أخيرة للفوز بجوائز رائعة تشمل سيارة جاكوار إف بيس وسيارتي ليكزس و5000 درهم نقداً ونقاط تيكت بقيمة 10000 درهم وقطع مجوهرات مذهلة من الألماس والذهب بقيمة 70000 درهم.

وقالت المؤسسة في بيان أنه يمكن للجميع الاستمتاع بمجموعة استثنائية من تجارب التجزئة من خلال هذه العروض الرائعة التي تتيح لهم فرصة الحصول على مستلزمات العودة إلى المدارس وشراء الأزياء العصرية واستكشاف أحدث منتجات التكنولوجيا وتجديد مساحة المعيشة الخاصة بهم.

وجهات التسوق

وتُقام الفعالية الشهيرة في مراكز ووجهات التسوق الرائدة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبلوواترز، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، وسوق التنين، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، ونخيل مول، والواحة سنتر، وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، وذا آوتلت فيليدج، ووافي سيتي، وغيرها الكثير.

وسيستمتع سكان دبي وزوارها بمجموعة من العروض الرائعة التي تقدمها علامات تجارية كبرى على تشكيلة واسعة من الأزياء والأحذية الأنيقة والملابس الرياضية. وتشمل متاجر الأزياء المشاركة آيزون وأولساينتس وجاب وإتش آند إم وكارل لاغرفيلد وكيت سبيد وموسكينو وريد تاغ وريفر آيلند وسكور بروذرز وسبرنغفيلد وتيد بيكر وذات ويو إس بولو أسن، وغيرها الكثير.

وقال البيان إنه يمكن لمحبي الأناقة الحصول على تخفيضات هائلة على علامات الأحذية والإكسسوارات المفضلة لديهم، بما في ذلك اكسسورايز وكلاركس وكوتش وكونفيرس وكرت كيجر وكيبلينج وناين وست وفالنسيا وغيرها الكثير.وللحصول على ملابس رياضية عصرية، بإمكان المتسوقين التوجه إلى أدفنشر إتش كيو وبي فت وكوسموس سبورتس وفوت لوكر ونايكي وصن آند ساند سبورتس وتمبرلاند وأندر آرمر.

منتجات العناية

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة شراء منتجات العناية بالبشرة والعطور ومستحضرات التجميل المفضلة لديهم خلال فعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي في العربية للعود وباث آند بودي وركس وفيسز وجومالون وكيلز وكيكو ميلانو وماك وإن واي إكس وسيفورا وواتسونز وغيرها الكثير.

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