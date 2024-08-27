«دو» تنظم «إنفيجن 2024» لتعزيز التحول الرقمي في الإمارات سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، عن تنظيم النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي «إنفيجن 2024»، تحت شعار «تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي».

ويستضيف الحدث، الذي ينعقد خلال شهر سبتمبر المقبل، كبار الشخصيات والقيادات الحكومية وصناع القرار والخبراء في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي لرسم خريطة الطريق لمستقبل يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «سعداء برعاية النسخة الثانية من «إنفيجن» للعام 2024، هذا الحدث العالمي الكبير الذي تنظمه شركة «دو»، والذي يعبّر عن رؤيتنا المستقبلية المشتركة التي تهدف إلى جمع قادة العالم لمناقشة مسيرة التقدم والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.هذه الرؤية تتناغم مع استراتيجية دبي الرقمية الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لــ«دو»: «إن تنظيم النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي والحصري «إنفيجن 2024» يعتبر حدثاً مهماً في دولة الإمارات ومسيرتها نحو مستقبل ناجح يصنعه التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، إذ إنه يعزز محور التطور التكنولوجي الذي ترعاه الدولة،الذي يرتكز عليه مجتمع ينعم بالازدهار، يمكنه من استخدام التمكين التكنولوجي لصنع حياة ومستقبل أفضل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز