الإمارات تدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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زارت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، مركز خليفة للابتكار التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنة الأعمال «in5» التابعة لمجموعة تيكوم، والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وتسريع الابتكار التكنولوجي، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها قطاعات استراتيجية تسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.

وكان في استقبال معاليها كل من الدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في مركز خليفة للابتكار، وعبدالله خليفة بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، في حاضنة الأعمال in5، وأحمد محمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، في المنطقة الحرة بمصدر.

حيث اطلعت معاليها على البرامج والمبادرات والحوافز التي تقدمها الجهات الثلاث لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من النمو والتطور، وتحفيزهم على تأسيس أنشطتهم ومشاريعهم الريادية بمختلف القطاعات الاقتصادية.وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

حيث يُمثلان محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وقالت معاليها: «نحن حريصون على تعزيز التعاون مع حاضنات الأعمال وصناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وذلك نظراً لدورها المهم والحيوي في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية من خلال توفير فرص التمويل والممكنات المتنوعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات مثل التمويل والدعم التقني والفني لمشاريعهم الناشئة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الريادية».

«in5».. حاضنة للإبداع والنمو

في زيارتها لحاضنة الأعمال«in5»، التقت معاليها بسعادة عبدالله خليفة بالهول، حيث قدم فريق «in5» عرضاً شاملاً حول دور مجموعة تيكوم منذ تأسيسها في عام 1999 كمركز لتوفير الممكنات للشركات الناشئة.

وكذلك قدم الفريق شرحاً حول أهم الإنجازات التي حققتها «in5» منذ تأسيسها، بما في ذلك دعم أربع حاضنات أعمال ومراكز أعمال تخدم رواد الأعمال في مجالات متعددة، كما تم استعراض بعض الأرقام البارزة مثل وجود أكثر من 490 شركة ناشئة نشطة داخل المنظومة، وانطلق منها ثلاث شركات محلية مليارية خلال السنوات الماضية.

«مدينة مصدر» وجهة الابتكار

في زيارتها للمنطقة الحرة في مدينة مصدر، التقت معاليها بسعادة أحمد محمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، واستعرض فريق «مصدر» نظرة عامة حول ما حققته المدينة خلال السنوات الماضية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، وأوضح الفريق أن المدينة تركز على ستة قطاعات رئيسية هي: الفضاء، الطاقة، علوم الحياة، التقنيات الزراعية، الذكاء الاصطناعي، والتنقل.

حاضنة التقنيات العميقة

وفي زيارتها لمركز خليفة للابتكار التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التقت معاليها بالدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وخلال اللقاء، قدم فريق المركز عرضاً عن أبرز الجهود التي يقوم بها في دعم رواد الأعمال، وتوجهاته الاستراتيجية، حيث إن مركز خليفة للابتكار هو أول حاضنة متخصصة في «التقنيات العميقة» في الدولة.

كما يوفر المركز للشركات الناشئة شبكة واسعة تسهل الوصول إلى الأسواق، حيث ينظم جولات ترويجية في الجامعات الأخرى، إلى جانب تنظيم جلسات تواصل تجمع رواد الأعمال لتبادل الأفكار حول قطاع الأعمال، كما يقوم المركز بتنظيم مسابقات حول عرض المشاريع الناشئة والتي تمكن رواد الأعمال من الحصول على تمويل لشركاتهم الناشئة.

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