الأسهم القيادية ترفع سوق دبي.. و«تيكوم» فوق 3 دراهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4300 نقطة في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.75% أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً 4324.75 نقطة، ليستعيد السوق مجدداً مستويات مارس الماضي، رابحاً أكثر من 4 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 721.56 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 725.67 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.وصعد سهم «تيكوم» 1.7% بختام تداولات أمس، ليغلق عند 3.02 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في 5 يوليو 2022، وخلال الجلسة ارتفع السهم إلى 3.04 دراهم.

وتصدر سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.25%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 66.1 مليون درهم مرتفعاً 1.56% ليغلق عند 8.47 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ34.16 مليون درهم مغلقاً عند 6.16 دراهم ليرتفع 0.82%، ثم سوق دبي المالي جاذباً 24.85 مليون درهم ليقفل عند 1.3 درهم مرتفعاً 3.2%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم دبي التجاري 3.3%، والإمارات ريم للاستثمار 2%، وبنك المشرق 1.86%، في حين استقر سهم «الإمارات دبي الوطني» عند 19.75 درهماً.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 92.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 70.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9356.44 نقطة، متراجعاً 0.19% في جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 209.6 ملايين درهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً 91.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 77.99 مليون درهم مرتفعاً 0.67% ليغلق عند 4.53 دراهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم أسمنت الخليج 4.35%، وأدنوك للإمداد 4%، وأيبيكس للاستثمار 3.43%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.3%.واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.35 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و292.13 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 437.1 مليون سهم عبر تنفيذ 29 ألف صفقة.

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