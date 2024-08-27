أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس​ ​2024​

المصدر: البيان

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تختلف أسعار الذهب في الإمارات من يوم إلى آخر وفق أسعار التداول، فغالباً ما تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً طفيفاً، ولكن في بعض الأيام، تشهد هذه الأسعار تغيراً أكبر نظراً للعديد من الأسباب. يوضّح الجدول التالي آخر تحديث حول سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس​ 2024​، وفقاً لمجموعة دبي للمجوهرات.

عيار 24 AED 303.75

عيار 22 AED 281.25

عيار 21 AED 272.25

عيار 18 AED 233.25

معلومات حول القيراط

تُستخدم وحدة القيراط لقياس درجة نقاء الذهب، فكلما ازداد العيار ارتفع سعر الذهب، ويعتبر الذهب عيار 24 قيراط هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها.

أما الذهب عيار 22 قيراط فغالباً ما يتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 قيراط يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة، والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في الإمارات

هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار الذهب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤثر في بعض الجوانب الأساسية الكامنة وراء التقلبات في أسعار الذهب.

الحركة العالمية : تؤثر الحركة العالمية لأسعار الذهب على أسعار الذهب في الإمارات. ونظرًا لأن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مورّد للذهب في العالم، فإن أي تغيير في الأسعار العالمية يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية.

: تؤثر الحركة العالمية لأسعار الذهب على أسعار الذهب في الإمارات. ونظرًا لأن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مورّد للذهب في العالم، فإن أي تغيير في الأسعار العالمية يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية. سوق المجوهرات : مع تزايد الطلب على المجوهرات الذهبية خلال موسم الأعياد والزفاف، يزداد الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل مفاجئ ويزيد من توافرها. ويخلق ذلك بعضًا من عدم التوازن بين مقدار التوافر والعرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

: مع تزايد الطلب على المجوهرات الذهبية خلال موسم الأعياد والزفاف، يزداد الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل مفاجئ ويزيد من توافرها. ويخلق ذلك بعضًا من عدم التوازن بين مقدار التوافر والعرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. التغيير في أسعار الفائدة : ترتبط أسعار الفائدة على المنتجات المالية ارتباطًا وثيقًا مع الطلب على المعدن الأصفر اللامع. وترتبط أسعار الذهب بشكل وثيق مع أسعار الفائدة. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، يُرجح أن يقبل الناس بشكل أكبر على شراء الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

: ترتبط أسعار الفائدة على المنتجات المالية ارتباطًا وثيقًا مع الطلب على المعدن الأصفر اللامع. وترتبط أسعار الذهب بشكل وثيق مع أسعار الفائدة. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، يُرجح أن يقبل الناس بشكل أكبر على شراء الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. التضخم: من منظور مالي، يمتلك الذهب مركزًا ثابتًا نسبيًا، وقد منحته هذه الميزة القدرة على التحوط ضد التضخم. لهذا السبب، يفكر العديد من المستثمرين في الذهب كاستثمار وليس كعملة. ويساعد ذلك في زيادة الطلب على الذهب في فترات التضخم، لينتج عنه ارتفاع في أسعار الذهب أثناء التضخم. ويمكن ملاحظة هذا السيناريو في جميع أنحاء العالم.





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