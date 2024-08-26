علامة Zaecy للملابس الرياضية تطلق أعمالها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت Zaecy، العلامة الجديدة والمتخصصة في مجال الملابس الرياضية، انطلاق أعمالها في دولة الإمارات، وذلك بهدف التشجيع على اعتماد نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة الجسدية. وتجمع الأزياء التي تبتكرها العلامة بين الأناقة والعملية والاستدامة، إضافة إلى تقديم تجارب صحية مخصصة، لا سيما مع تنامي الاهتمام باللياقة والأنشطة الجسدية ضمن المنطقة.

ومن المتوقع أن يسجل سوق الأزياء الرياضية الرجالية في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.89% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تقديرات بتحقيق القطاع إيرادات تصل إلى 339 مليون دولار امريكي[1] في 2024. وتشهد المنطقة تزايد الاهتمام باللياقة البدنية والعافية، مدفوعة بالمبادرات الحكومية بما فيها الاستراتيجية الوطنية للرياضة -2031[2]، وتحدي دبي للياقة في 2023.

وتهدف Zaecy من خلال تشكيلتها الواسعة من المنتجات الرجالية والنسائية إلى مواكبة ذلك الاهتمام في دولة الإمارات. وركزت العلامة عند تأسيسها على التجارة الإلكترونية، إلا أنها تسعى الآن لتشجيع الجميع على اتباع نمط حياة صحي عن طريق الحضور متعدد القنوات. وتأسست العلامة على يد برافاثي أشيوث، والتي شكّلت رحلتها الشخصية لمواجهة الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالصورة النمطية للجسد مصدر إلهام لها لإطلاق علامة مكرسة لتمكين الآخرين. وتتمحور فلسفة العلامة حول معالجة الصورة النمطية الحالية بأن الأزياء الرياضية تنحصر بأشكال أجسام معينة. وأكدت برافاثي أن تشكيلة ملابس العلامة ستركز على الشمولية، لتتيح للجميع ارتداء الملابس الرياضية بغض النظر عن أشكال أجسامهم أو المكان الذي يرتدونها فيه.

وقالت برافاثي: "تخضع أجسامنا لتغيرات شكلية نتيجة عدة عوامل، والتي قد تكون خارجة عن إرادتنا. ولا تتمحور مهمة Zaecy حول إنتاج الأزياء الرياضية فحسب، بل تجسد مفهوم التمكين والثقة بالنفس، بغض النظر عن المعايير السائدة حول اللياقة والصحة، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. لذا، نسعى لتشجيع الناس على ممارسة التمارين الرياضية بالطريقة التي تناسبهم، مع الشعور بالارتياح تجاه أجسامهم وشعورهم بالثقة بأنفسهم، فلكل منا جسده الفريد، ويعود لكل منا حرية اختيار الأسلوب الفعال بالنسبة له والطريق الأنسب نحو تحقيق أهدافه الصحية".

وتتمثل رؤية علامة Zaecy في تغيير مفاهيم الأزياء الرياضية، وخصوصاً للسيدات، وذلك عن طريق تصميم ملابس نسائية تجمع بين العصرية والعملية والتنوع، لتلائم مختلف الاستخدامات سواء في النادي الرياضي أو في سياق الحياة اليومية. وقام الخبراء في العلامة بإجراء العديد من الأبحاث والتطوير لتحديد أجود المواد المستدامة والتي تتميز بالمرونة في الاستخدام وتوفر خيارات متنوعة من حيث التصاميم والألوان وأنواع الأجسام.

وتنسجم توجهات Zaecy مع المبادرات المحلية المتعلقة باللياقة، وتسعى للمساهمة في مبادرات دبي المتعلقة بالاستدامة مثل أجندة دبي الاقتصادية [3]D33. كما تسهم العلامة بشكل فعال في تطوير مبادرات إعادة التدوير، بما فيها إعادة استخدام المخلفات والمخزون الزائد في صناعة الحقائب القماشية وغيرها من المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

ومن المقرر أن تشمل خطط نمو Zaecy في دولة الإمارات كلاً من السوق بين المستهلكين والشركات والسوق بين الشركات، لتنضم إلى متاجر التجزئة التقليدية التي تم تأسيسها. وستشارك العلامة في الفعاليات القادمة المتعلقة باللياقة البدنية، مع التركيز على بناء علاقات قوية مع المستهلكين والشركاء في القطاع. وتخطط العلامة على المدى الطويل إلى توفير أزياء موحدة لعدة قطاعات بما فيها الضيافة والتعليم واللياقة، إلى جانب عروضها الموجهة بشكل مباشر للمستهلكين. وينسجم هذا التوجه نحو الشركات مع مهمة العلامة الرامية للتشجيع على الحفاظ على اللياقة والالتزام بالاستدامة في مختلف مناحي الحياة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز