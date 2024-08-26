«مبادلة» و«سي بي سي» تستحوذان على شركة أدوية في الصين بـ 680 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - وكالات

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أعلنت، شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، استحواذها على 100 في المائة من ملكية أعمال تابعة لشركة «UCB Pharma» في الصين، وذلك بالشراكة مع مجموعة «CBC»، أكبر مجموعة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا.

وتعد «UCB» شركة أدوية بيولوجية عالمية مقرها بلجيكا، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة، وهي سوق قوية تشهد نمواً متصاعداً في الصين، كما أن الشركة أصبحت مستعدة استراتيجياً لتنمية محفظتها في مجال أدوية الجهاز العصبي المركزي.

ويشمل نطاق هذا الاستحواذ محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة UCB (وتضم كلاً من -Keppra وVimpat، وNeupro) ومحفظة أدوية الحساسية (Zyrtec وXyzal ) في بر الصين الرئيسي، بالإضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية.

وبلغ صافي مبيعات هذه الأدوية مجتمعة في الصين مبلغ 131 مليون يورو في عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، وذلك شريطة استيفاء شروط معينة، من بينها الحصول على الموافقات اللازمة لمكافحة الاحتكار والشروط المعتادة الأخرى.

وقالت مجموعة يو.سي.بي البلجيكية إنها وافقت على بيع وحدتها المتخصصة في الأعصاب والحساسية بالصين لشركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، ومجموعة إدارة الأصول الآسيوية المتخصصة في الرعاية الصحية سي.بي.سي مقابل 680 مليون دولار. وأضافت يو.سي.بي في بيان نقلته «رويترز» إن هذه الأصول تمثل نشاطاً تجارياً مكتملاً، وإن الصفقة جزء من تحول استراتيجي نحو الابتكار والشراكة في واحدة من أسرع أسواق الأدوية نمواً في العالم.

وقال محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة: «يسعدنا الدخول في شراكة مع مجموعة «CBC» بهدف دعم المرحلة التالية من نمو محفظة «UCB» لكي تصبح شركة رائدة في الصين في مجال توفير أدوية حيوية من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق».

من جانبها قالت مينا الحمودي، رئيسة الرعاية الصحية في مبادلة: نتطلع لبناء منصة واسعة النطاق تركز على أدوية الجهاز العصبي المركزي في السوق الصيني، خصوصاً في ظل وجود حاجة متزايدة وملحة لهذه الأدوية في الصين على المستوى التشخيصي والإكلينيكي.

من جانبه، قال جين كرستوف تيليار، الرئيس التنفيذي لشركة «UCB»: «تتضمن خطط «UCB»، على المدى القصير، إطلاق مجموعة من الأدوية المبتكرة في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة في الصين، وسنعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يستفيد منها المرضى من خلال التعاون المستمر مع الشركاء المحليين وتعزيز الابتكار».

وأضاف: «نحن على قناعة بأن مبادلة ومجموعة «CBC» هما الشريكان المثاليان لتطوير محفظة الأدوية وتحسين مستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب والحساسية في بر الصين الرئيسي».

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