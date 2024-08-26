بيع شقة سكنية بـ 70 مليون درهم في جميرا باي

المصدر: دبي ـ البيان

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سجل السوق العقاري بدبي اليوم الإثنين صفقة بيع لشقة سكنية بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جميرا باي.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك، أن الشقة التي تتكون من أربع غرف تقع ضمن مشروع "بي في ريزيدنسس" الفاخر، وتمتد على مساحة 9172 قدما مربعا أي ما يعادل 7631 درهما للقدم المربع الواحد.

كما شهد السوق اليوم بيع لقطعة أرض في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 440 مليون درهم تمتد على مساحة 10000 قدم مربع أي ما يعادل 44 ألف درهم للقدم المربع الواحد.

وتواصل الزخم العقاري في دبي في مستهل تعاملات الأسبوع مع تسجيله 496 معاملة بقيمة 1.73 مليار دهم خلال أقل من ساعة على افتتاح السوق.

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