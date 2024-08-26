هادي بدري: دبي ترغب في استقطاب المزيد من السياح الصينيين

المصدر: دبي - البيان

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أكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية - ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن الصين سوق مهم جداً لدبي، مؤكداً رغبة الإمارة في استقطاب المزيد من السياح الصينيين لزيارة دبي.

جاء ذلك على هامش النسخة الدولية الأولى من «منتدى دبي للأعمال - الصين»، التي نظمتها غرف دبي في بكين، وفي تصريح خاص لقناة «سي جي تي إن» الصينية، قال هادي بدري: «إن العلاقات السياحية بين دبي والصين لا تزال في بدايتها، وإن هناك فرصاً كبيرة لزيادة عدد السياح الصينيين إلى الإمارة».

وأشار إلى وجود 88 رحلة طيران أسبوعية بين دبي و14 مدينة صينية، وهو عدد يتفوق على العديد من الأسواق الأخرى مثل سان فرانسيسكو وباريس وفرانكفورت.

وأعرب عن رغبة الإمارة في جذب المزيد من السياح الصينيين إلى دبي، وتشجيعهم على قضاء وقت أطول في الإمارة، والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة، ولفت إلى أن دبي تشهد نمواً كبيراً في المجتمع الصيني، حيث يوجد مئات المطاعم الصينية، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الصينيين. وقال إن هذه العوامل تزيد من جاذبية دبي للسياح الصينيين، وتفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون السياحي بين البلدين.

وركز الحدث المهم على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، وتشجيع السياحة بين البلدين.

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