مبيعات «دبي هيلز» تلامس 10 مليارات درهم منذ بداية العام

المصدر: دبي - مشعل العباس

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شهدت عقارات «دبي هيلز» الفاخرة نمواً كبيراً في المبيعات، بلغ 31 % منذ مطلع العام الجاري، ملامسة حدود الـ 10 مليارات درهم مع إبرام المستثمرين نحو 3104 صفقات، وتعكس هذا النتائج القوية مدى جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولا سيما فئة الفلل، والتي تزال تحقق واحدة من أفضل المناطق أداء على مستوى الإمارة خلال 2024.

وشكلت المبيعات على الخريطة في منطقة «دبي هيلز» نسبة 51.8 % من إجمالي قيمة المبيعات، بواقع 4.84 مليارات درهم نتجت عن 2084 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.5 مليارات درهم توزعت على 120 فيلا، و135 أرض و765 شقة سكنية.

كما استحوذت المشاريع الجديدة في المنطقة على صدارة قائمة المبيعات على الخريطة في دبي خلال شهر يوليو الماضي، مشكلة ما نسبته 10.8 % وحدها من إجمالي المبيعات قيد الإنشاء في الإمارة، مما يشير إلى مستوى الطلب القوي من المستثمرين على عقارات المنطقة الفاخرة وذات الجودة العالية، لا سيما أن المنطقة زادت من جاذبيتها بعد افتتاح دبي هيلز مول مطلع العام 2022، فضلاً عن أن المنطقة تعتبر موطناً لنادي «دبي هيلز للغولف» الشهير، والذي حصل على جائزة أفضل ملعب جولف جديد في العالم في عام 2019.

وتعود هذه الزيادة في المبيعات إلى الطلب المتزايد على العقارات في المنطقة، مدفوعاً بتنامي الثقة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة، التي توفرها دبي، ومع استمرار تطور البنية التحتية وتقديم مشاريع جديدة مبتكرة، تبدو دبي هيلز كواحدة من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار العقاري في دبي، حيث توفر فرصاً استثمارية واعدة وعوائد إيجارية مرتفعة على المدى المتوسط والطويل.

وتحتل منطقة دبي هيلز إستيت، اليوم، المرتبة الثالثة على مستوى السوق العقاري في إمارة دبي، من حيث متوسط سعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، والذي بلغ نحو 2450 درهماً للقدم في شهر يوليو الماضي بنمو 2.6 % على أساس شهري وبنمو بنسبة 38 % على أساس سنوي مقارنة بأسعار يوليو 2023، وهي ثالث أفضل منطقة في دبي، من حيث المكاسب الرأسمالية بالنسبة للفل بعد منطقة نخلة جميرا، وتلال الإمارات.

ويبلغ اليوم متوسط سعر الفيلا القياسية في منطقة دبي هيلز نحو 12.2 مليون درهم، علماً بأن أسعار الفلل في المنطقة ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ 134 %، منذ شهر أكتوبر 2020 مع بدايات أزمة جائحة كورونا.

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