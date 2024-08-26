62 % إنجاز الفلل السكنية بـ«مجتمع أزهى 1» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أنجزت شركة «الإمارات العقارية» في عجمان 62 % من الفلل السكنية، ضمن المرحلة الأولى لمشروع «مجتمع أزهى» السكني بمنطقة العامرة في عجمان.

ويضم المجمع السكني المتكامل 1800 فلل سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، وأكدت الشركة أن العمل في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «مجتمع أزهى» يسير بخطوات متسارعة، والتي تشمل بناء 347 فيلا سكنية، حيث تم إنجاز نسبة 62 % من أعمال البناء في المرحلة الأولى، وتقوم شركة بريستيج للمقاولات بأعمال البناء، وبتكلفة 320 مليون درهم.

كما يتولى الاستشاري «خطيب وعلمي» الإشراف على مراحل تنفيذ المشروع. وأكدت الشركة توفير جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، مشيرة إلى أن البنية التحتية للمشروع تصل إلى 300 مليون درهم.

ويتميز «مجتمع أزهى» بموقع استراتيجي على طريق الشيخ محمد بن زايد، تحديداً في منطقه العامرة، التي من المتوقع أن تصبح قلب مدينة عجمان مستقبلاً. ويقع المشروع على مخارج الطرق الرئيسية إلى دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

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