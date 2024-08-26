غرف دبي تناقش فرص وآفاق قطاع الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل ورشة عمل مخصصة لقطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك بهدف مناقشة فرص وآفاق نمو القطاع في دبي.

وركزت ورشة العمل على آليات تحقيق أهداف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي لنحو مليار دولار بحلول 2033.

مشاركة فاعلة

وشهدت ورشة العمل مشاركة فاعلة لعدد من الشركاء والجهات المعنية من كافة مكونات منظومة العمل المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية، بما يشمل الشركات العاملة في مجال تطوير الألعاب، وعمليات المبيعات والتسويق، وتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجال الأجهزة والمعدات وغيرها، حيث تم تقديم مجموعة من الآراء والمقترحات لدفع نمو القطاع، وتعزيز قيمته الاقتصادية، وترسيخ تنافسية دبي مقارنة مع أهم المراكز العالمية للألعاب الإلكترونية.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، خلال مشاركتها في ورشة العمل:«يسهم «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» في إحداث نقلة نوعية بالقطاع في دبي وتطوير تنافسيته عالمياً، ويعزز ريادة الإمارة كوجهة جاذبة للشركات ورواد الأعمال والخبراء في كافة تخصصات القطاع.

ويتيح الانضمام لمجموعة عمل خدمات الألعاب والرياضات الإلكترونية، المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، فرصة المساهمة في تطوير القطاع على المستوى المحلي».

وخلال ورشة العمل ركزت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، على أهمية قطاع الألعاب الإلكترونية في كل من معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيفه الغرفة، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي في «دبي هاربر» من 13 لغاية 16 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى الدورة المقبلة من أولمبياد التطبيقات الذكية، الذي تنظمه الغرفة ضمن مبادرة «طبّق في دبي».

جلسة نقاشية

وشاركت مؤسسة دبي للمستقبل في جلسة نقاشية خلال الورشة حول سبل تخصيص الموارد الرئيسي لأعمال القطاع، إضافة إلى المبادرات المرتبطة بالأطر والسياسات الناظمة لعمل القطاع.

وجمعت الورشة نخبة من كبار أصحاب المصلحة في قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، وذلك بهدف بحث المعوقات، وتحديد الفرص المتاحة للإمارة لمنافسة أسواق الألعاب الأقدم والأفضل تمويلاً.

وحضر الورشة مجموعة من الخبراء في مجالات الأجهزة والتطوير والذكاء الاصطناعي والتسويق والمبيعات، وذلك لتوفير منظور جديد حول سبل تحقيق القيمة الاقتصادية على المديين القريب والبعيد.

وتم خلال الورشة استعراض الجهود، التي تبذلها الجهات المعنية في دبي لتطوير الحلول والنماذج الخاصة بمتطلبات تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التكامل المستقبلية.

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