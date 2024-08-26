20 سهماً ارتفعت أسعارها بين 19 % و 116 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت أسهم 10 شركات، أقوى أداء في أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الجاري، من حيث الارتفاعات منها 6 شركات في سوق دبي، و4 شركات في سوق أبوظبي، فيما حافظت الشركات الأكثر ارتفاعاً على معدلات سيولة قوية مع تركيز المستثمرين من الأفراد والمؤسسات عليها. اجتذبت الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري حتى جلسة الجمعة الماضي (162 جلسة) سيولة بقيمة 244.2 مليار درهم، منها 180.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و63.4 مليار درهم في سوق دبي.

الأكثر ارتفاعاً في دبي

وكان في مقدمة هذه الارتفاعات بسوق دبي سهم «بي إتش إم كابيتال» الذي قفز بنسبة 116.3 %، وباركن بنسبة 73.8 %، والصناعات الوطنية القابضة بنسبة 69.5 %، وبنك المشرق بنسبة 41.44 %، وتكافل الإمارات بنسبة 37.6 %، وجي إف إتش المالية بنسبة 33.55 %.

وزاد أيضاً في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 32.6%، ودبي للتأمين بنسبة 26.9 %، والمزايا القابضة بنسبة 26.7%، ودبي التجاري بنسبة 23.7 %، ودو بنسبة 19.46 %، والاتحاد العقارية بنسبة 18.6 %، والرمز كوربوريشن بنسبة 14.3 %.

الأكثر انخفاضاً في دبي

في المقابل، كان في مقدمة الأسهم التي سجلت تراجعات بسوق دبي سهم أجيليتي للمخازن بنسبة 75.46 %، ومصرف السلام البحرين بنسبة 40 %، وسلامة بنسبة 33.3 %، ومصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 22.4 %، وأمان بنسبة 18.2 %، والإمارات ريم للاستثمار بنسبة 16.7 %، وتبريد بنسبة 16.48 %، ومصرف عجمان بنسبة 13.9 %.

الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 85.95 %، والفجيرة لصناعات البناء بنسبة 50.75 %، ومجموعة أغذية بنسبة 42.2 %، والوثبة الوطنية للتأمين بنسبة 33.7 %. وزاد في سوق أبوظبي أيضاً البنك التجاري الدولي بنسبة 32.4 %، والدار العقارية بنسبة 32.15 %، وجي إف إتش المالية بنسبة 32 %، وأدنوك للإمداد بنسبة 30 %، وجلفار بنسبة 25.9 %، وبنك الشارقة بنسبة 25.65 %، وأدنوك للحفر بنسبة 19 % منذ مطلع العام الجاري.

الأكثر انخفاضاً في أبوظبي

في المقابل، تراجعت في سوق أبوظبي أسهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 92.98 %، وإي سفن بنسبة 90.48%، والصير للمعدات بنسبة 46 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 36.5 %، وألفا ظبي القابضة بنسبة 36.2 %، وبيور هيلث القابضة بنسبة 33.7 %، وغذاء القابضة بنسبة 32.5 %، وإشراق للاستثمار بنسبة 30.14 %، وملتيبلاي بنسبة 30.8 %، وبيانات بنسبة 30 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 21 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في الأسبوع الماضي، مدعومة بأداء الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.535 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي إلى 3.556 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.834 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.56 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع الماضي ناهزت 7.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.04 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و56.1 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.57 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 137.7 ألف صفقة.

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