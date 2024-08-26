182 مليون درهم سوق أغذية القطط في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت مجموعة «ريسيرش آند ماركتس» أحدث تقاريرها بشأن سوق أغذية القطط في الإمارات خلال الفترة من 2023 إلى 2032، حيث بلغ حجم السوق 49.4 مليون دولار (نحو 182 مليون درهم) في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 92.7 مليون دولار (341 مليون درهم) بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2% خلال الفترة 2023-2032.

ويغطي التقرير مختلف أنواع المنتجات سواء كانت أغذية جافة، أغذية معلبة، أو وجبات خفيفة، بالإضافة إلى أنواع المكوّنات سواء كانت منتجات حيوانية، أو مشتقات نباتية، أو مشتقات الحبوب، مع إضافة قنوات التوزيع سواء كانت الأسواق الكبرى أو الهايبرماركت، أو المتاجر الإلكترونية، وغيرها.

وارتفعت معدلات تبني الحيوانات الأليفة في الإمارات في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة عدد السكان وتزايد عدد الوافدين. ويميل الإماراتيون إلى اقتناء سلالات قطط غالية ونادرة، وقد أدت زيادة الوعي بشأن إدارة صحة الحيوانات الأليفة إلى زيادة الطلب على أغذية القطط عالية الجودة التي تحتوي على جميع المعادن والكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات الأساسية، وتماشياً مع ذلك، يقدم المصنعون منتجات متميزة لأنواع مختلفة من القطط وفئات عمرية مختلفة.

وعن عوامل نمو سوق أغذية القطط بالإمارات، يعتبر ظهور أنماط الحياة من شخص واحد أحد أهم الاتجاهات الداعمة لسوق أغذية القطط، حيث يدفع الأفراد إلى البحث عن حيوانات أليفة مثل القطط. كما أن ارتفاع الدخل يمكن المستهلكين من تحمل تكاليف المنتجات الفاخرة، حيث يسهل هضم هذه المنتجات ولها قيمة غذائية أعلى مقارنة بالمنتجات الشائعة. وبدأ العديد من المطاعم والمباني السكنية والأماكن العامة الأخرى بالسماح بدخول القطط برفقة أصحابها.

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