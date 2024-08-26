دبي تحتضن أول ظهور إقليمي لـ«مرسيدس G 580» الكهربائية الجديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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اختارت شركة مرسيدس-بنز، حي دبي للتصميم، لعرض سيارة «G 580» الكهربائية الجديدة كلياً، في أول ظهور إقليمي.

وحظي الضيوف بفرصة الاطلاع على عرض لتاريخ وحاضر الفئة G، حيث تم استعراض العديد من الطرازات من مختلف الأجيال مع تسليط الضوء على القصة الخاصة بكل طراز، وتبع ذلك عرض فيديو يتضمن شهادات عكست التاريخ الغني للفئة G والقصص الشخصية لمالكي سيارات هذه الفئة، وذلك قبيل كشف النقاب عن نجمة الحفل.

وقام مايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز للسيارات الشرق الأوسط، بقيادة سيارة «G 580» بنفسه إلى داخل قاعة الحفل. وقال: «لطالما كانت الفئة G رمزاً للتميز والإبداع، ونحن اليوم لا نكشف النقاب عن طرازات جديدة فحسب، بل نعلن عن عصر جديد للفئة G يجمع بين إرثها الخالد والتكنولوجيا الكهربائية».

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