65.5 % قفزة صادرات السلع الهندسية الهندية إلى الإمارات في يوليو

المصدر: (دبي – البيان)

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أكدت مؤسسة «إي إي بي سي إنديا» الصناعية الهندية أن صادرات السلع الهندسية الهندية إلى الإمارات خلال يوليو 2024 سجلت نمواً بنسبة 65.5 % لتصل إلى 625.78 مليون دولار.

وارتفعت صادرات السلع الهندسية الهندية للشهر الثالث على التوالي في يوليو 2024، حيث سجلت نمواً قدره 3.66 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9.04 مليارات دولار مع زيادة التوريد إلى دولة الإمارات وأمريكا والسعودية وسنغافورة.

وقدرت صادرات السلع الهندسية الهندية إلى أمريكا في يوليو 2024 بـ 1.5 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 %، بينما ارتفعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 9.2 % لتصل إلى 412.30 مليون دولار.

وقال أرون غاروديا، رئيس المؤسسة الهندية: «من المتوقع أن تتحسن حالة الصادرات الهندسية بشكل عام في المستقبل، حيث تظل التوقعات العالمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 3% لعام 2024، مع تبقي التوقعات التجارية قصيرة الأجل متفائلة بحذر».

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