منتجات «لوكسيتان» لبشرة صحية خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت شركة «لوكسيتان» العالمية مجموعة مستحضرات تجميل، تحتوي على مكونات طبيعية وعضوية، بالإضافة إلى منتجات الرفاهية، والشركة تعنى بعمليات البيع بالتجزئة، وتتمتع بجذور راسخة إقليمياً في بروفانس بفرنسا.

وتلتزم العلامة التجارية بتطوير وبيع منتجات عالية الجودة، وغنية بمكونات طبيعية وعضوية، يمكن تتبع مصدرها، وتراعي المعايير البيئية في ظل توفر متاجر عديدة في جميع أنحاء العالم، وحضور متزايد في الإمارات و منطقة الشرق الأوسط.

وطرحت الشركة منتجات إضافية تساعد في العناية بالبشرة، تضم مجموعة اللوز من لوكسيتان، التي تحتوي على لوز من مصادر مستدامة من منطقة بروفانس الفرنسية. هذه المجموعة غنية بالفيتامين E، والأحماض الدهنية، وكل المكونات الأساسية التي تغذي البشرة، كما أنها تتألف من تركيبة طبيعية برائحة اللوز التي تنعش الحواس وتمنح البشرة إحساساً بمزيد من النعومة .

وتسهم هذه التركيبة المفضلة بقوام من الزيت إلى الحليب في تغذية البشرة والحفاظ على نعومتها، ومع نتائج مثبتة لنحو 92% من النساء اللواتي يقلن إن بشرتهن أصبحت مرنة ومرطبة على الفور لا عجب أنه يتم بيع زيت اللوز للاستحمام مرة كل 10 ثوانٍ في شتى أنحاء العالم.

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