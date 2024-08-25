«جافزا» تسهم بـ 27 % من تجارة الإمارات غير النفطية مع الصين

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة «دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي»، الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو والدور الذي تلعبه «دي بي ورلد» و«جافزا» في دعم تدفق التجارة بين دولة الإمارات والصين، حيث حققت المنطقة الحرة لجبل علي تجارة بقيمة 21.5 مليار دولار بين البلدين خلال عام 2023، وهو ما يمثل 27% من إجمالي تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع الصين. وأشار إلى أن البنية التحتية عالمية المستوى في جبل علي وبيئة الأعمال في «جافزا» تمثلان إمكانات كبيرة للتجار والمصنعين الصينيين.

وقال الهاشمي خلال مقابلة مع قناة CGTN الصينية على هامش مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين الذي نظمته غرف دبي واستضافته بكين مؤخراً: إن الصين بلد رائد في صناعة الطاقة الشمسية، وأن «الشركات الصينية تقوم بثلث جميع استثمارات البحث والتطوير العالمية في مجال الطاقة الشمسية، لذلك هناك فرصة هائلة للاستفادة من إمكانيات المتاحة في الإمارات».

وأكد الهاشمي أن دولة الإمارات تستهدف توليد 75% من طاقتها من مصادر الطاقة النظيفة، وأن الصين هي النموذج عندما يتعلق الأمر بصناعة الطاقة الشمسية.

وكان الهاشمي قال في تصريحات خلال المنتدى: إن جمهورية الصين الشعبية تعد أكبر شريك تجاري مع دولة الإمارات، مؤكداً أن منتدى دبي للأعمال – الصين يُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون.

وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق كان لها تأثير كبير على حركة التجارة، وأن دبي تعد مركزاً رئيسياً للصين حيث تعمل كبوابة تجارية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن «دي بي ورلد» تعمل في الصين منذ ما يقارب العقدين، وتمتلك 4 موانئ و9 محطات لوجستية رئيسية، وإن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الشبكة العالمية لـ«دي بي ورلد» لتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها.

وذكر أن هناك فرصاً واعدة للتعاون في عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع السيارات الكهربائية، مؤكداً أن الصين قوة صاعدة في صناعة السيارات، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الكهربائية الصينية التي يتم مناولتها في ميناء جبل علي في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليتجاوز 200 ألف سيارة. واعتبر أن قطاع الطاقة المتجددة هو قطاع تستثمر فيه الصين بشكل كبير. ودولة الإمارات، كونها مركزاً تجارياً عالمياً، يمكنها توزيع هذه المنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا ومناطق أخرى.

وشدد على أن «جافزا» التي تضم أكثر من 400 شركة صينية توفر بيئة جاذبة للشركات الصينية، لإنشاء مقرات إقليمية ومصانع تصنيع ذات قيمة مضافة أو خطوط تجميع ومراكز توزيع مع الاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي الذي يربطها بالأسواق العالمية الرئيسية.

وقال: إن «دي بي ورلد»، تقدم وصولاً فعّالاً من دبي إلى أكثر من 300 مدينة عالمية بما في ذلك أكثر من 90 خدمة شحن أسبوعية تربط جميع الموانئ الصينية الرئيسية.

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