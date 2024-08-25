تطوير سوق دبي للسيارات يدعم خطط توسع الشركات

المصدر: دبي - البيان

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شهد قطاع السيارات في دبي نمواً في المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 11.5 %، حيث تأتي تلك الأرقام متزامنة مع التسهيلات من حكومة دبي لتنشيط القطاع، بحيث بات من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة، بحسب شركة «أومودا وجايكو» للاستشارات الصينية.

وذكرت الشركة أنه مع تطور البرامج والخطط الخاصة بقطاع التنقل، فقد لوحظ تركيز السوق المحلي حالياً وبشكل كبير على السيارات، ما يجعل قطاع السيارات مساهماً بارزاً في الاقتصاد، إذ شهد عدد المركبات المسجلة في دبي زيادة تقارب 16% بين عامي 2021 و2023، حيث ارتفع من 1,912,090 إلى 2,273,353، ولا يزال يسجل زيادة مطردة.

ويقع ذلك في إطار خطة دبي الحضرية 2040، والتي تُشكل خريطة طريق مستقبلية شاملة للتنمية الحضرية المستدامة، مع التركيز على تحسين نوعية حياة الناس على مدى 20 سنة مقبلة.

وأكدت لوسي عزيز، الرئيس الإقليمي للعلاقات العامة والاتصال في شركة «أومودا وجايكو» أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، سيكون لها انعكاسات إيجابية على خطط قطاع السيارات بشكل عام.

وكذلك بالنسبة لأومودا وجايكو، إذ ستساهم هذه المبادرة في تسهيل تفاعلنا مع سوق السيارات في الإمارات وتسمح لنا بعرض منتجات العلامة التجارية بطريقة أكثر انسيابية. وتتوافق جهودنا مع الرؤى والمبادرات الحكومية فيما يتعلق بالاستدامة والترويج للسيارات الكهربائية، ومن شأنها الإسهام في تعزيز مكانة العلامة التجارية.

وأضافت عزيز: على سبيل المثال، أطلقت حكومة دبي مؤخراً العديد من المبادرات لدعم قطاع السيارات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتحول إلى التنقل الأخضر. وتتضمن استراتيجية التنقل الأخضر في المدينة 2030 مبادرة الشاحن الأخضر لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في جميع أنحاء دبي.

ويتم توجيه انتقال الطاقة النظيفة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170%، من 370 في عام 2023 إلى 1000 بحلول عام 2025.

وحول أزمة الرقائق، قالت عزيز: على الرغم من تأثير هذه الأزمة على صانعي السيارات إلا أننا كأومودا وجايكو نجحنا في تجاوزها بفضل خططنا الاستباقية وعلاقاتنا القوية مع الموردين، ما مكننا من الحفاظ على انتظام خطوط إنتاجنا وتلبية الطلب دون عقبات كبيرة.

ونحن واثقون من أننا في وضع جيد لمواصلة النمو والنجاح، حيث أظهرت شركتنا الأم، شيري، زيادات مطردة في مبيعات الوحدات من 730 ألف وحدة في عام 2020 إلى 1.88 مليون وحدة في عام 2023.

وفيما يخص المنافسة بين الشركات للفوز بحصة أكبر في المبيعات، قالت عزيز: هذا أمر طبيعي وبالنسبة لنا في أومودا وجايكو تواصل علامتنا التجارية خططها التوسعية وتعزيز تواجدها في السوق العالمية، وخاصة سوق الإمارات الذي نوليه أهمية كبيرة، حيث تمكنا من دخول أسواق مهمة متعددة مثل المكسيك وإسبانيا وتشيلي وكازاخستان. ونجحنا في الدخول والتواجد في أكثر من 40 سوقاً عالية الإمكانات على مستوى العالم، وأنشأنا شبكة من أكثر من 873 وكيلاً وموزعاً حصرياً.

وفي ظل التطوير والتحسين المتواصل لتصاميم وابتكارات أومودا جايكو حول العالم. وحول مستقبل السيارات الكهربائية، قالت: شهدنا نمواً بارزاً خلال الربع الأول من عام 2024، متجاوزة المبيعات المحققة في نفس الفترة في عام 2023 بحوالي 25% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين سيارة على مستوى العالم.

وقد ارتفعت المبيعات بأكثر من 50% في الأسواق غير الرئيسية للسيارات الكهربائية، مثل أسواقنا في الشرق الأوسط، ما يشير إلى أن التحول إلى التنقل الكهربائي يكتسب زخماً في عدد متزايد من الدول حول العالم، لا سيما الإمارات، حيث تصل حصة مبيعات السيارات الكهربائية فيها إلى 13% من سوق الشرق الأوسط. ومع تزايد الطلب في سوق الإمارات، تشمل خططنا التوسعية إطلاق مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية الجديدة.

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