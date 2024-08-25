الإمارات توطن الاستثمارات في الصناعات الدوائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت ورقة بحثية حديثة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن دولة الإمارات تعد من أبرز دول المنطقة والعالم المهتمة بتعزيز صناعتها الدوائية المحلية مدعومة بارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بهذه الصناعة يأتي في سياق الزخم العالمي حول قطاع صناعة الأدوية الذي يتجاوز حجمه 1.6 تريليون دولار.

واستعرضت الورقة البحثية للمركز أبعاد اهتمام دولة الإمارات بصناعة الدواء في أبوظبي والتي أصبحت صناعة الأدوية فيها مساهماً كبيراً في إنتاج الأدوية في الدولة؛ حيث بلغت مساهمتها نحو 27% العام 2021 فيما بلغت قيمة الإنتاج في قطاع الأدوية في أبوظبي في ذلك العام نحو 284 مليون دولار.

وأضافت الدراسة إن أبوظبي تتبنى استراتيجية صناعية لدعم تنافسية القطاع واستثمار 10 مليارات درهم لمضاعفة حجم القطاع التصنيعي ليصل إلى 172 مليار درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 148% إلى 178.8 مليار درهم، وإيجاد 13600 وظيفة بحلول عام 2031. وتسعى الاستراتيجية إلى جعل أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في صناعة الأدوية الصيدلانية والمستحضرات.

وأشار المركز إلى أن شركة «مبادلة للاستثمار» قد أبرمت في مارس 2024 اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «كيليكس بايو» المتخصِّصة في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، لتعزيز منظومة صناعة الأدوية في الدولة.

وأكدت الدراسة أن الصناعات الدوائية تعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الإمارات، وعليه تستثمر الدولة بشكل مكثف في إنشاء مراكز بحثية ومصانع حديثة للأدوية، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين في هذا المجال، بما يدفع نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال.

وتشير بيانات اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» 2024، إلى أن عدد مصانع الأدوية في الإمارات يتجاوز 35 مصنعاً توفر أكثر من 2500 دواء منتج محلياً، فيما أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن عدد مصانع الأدوية في الدولة قد بلغ 24 مصنعاً العام 2022.

ويحتضن مجمّع دبي للعلوم التابع لـ«مجموعة تيكوم» نخبة من أبرز شركات القطاع الطبي العالمي، مثل «أسترازينيكا» و«بيجين» و«فايزر» و«فيراكس بايولابز» وغيرها.

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