سوق دبي يرتفع 1.2 % في أسبوع بمكاسب 7.3 مليارات درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.2% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب جاوزت 7.3 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بالنتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول 2024، فضلاً عن مكاسب الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 714.23 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 721.56 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 21.8%، الاستشارات المالية الدولية 16.9%، وشعاع كابيتال 14.7%، وأرامكس 13.4%، والصناعات الوطنية القابضة 10.13%، وزاد الخليج للملاحة 7.9%، ودريك آند سكل 6%، والوطنية للتأمينات العامة 5%، وبنك الإمارات للاستثمار 4.98%، وتيكوم 4.2%، والاتحاد العقارية 4.2%، والفردوس القابضة 4%، وباركن 3.7%، ودبي الإسلامي 3.4%، والإثمار القابضة 2.7%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بأكثر من 344 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 190.1 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 184.84 مليون درهم.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 132.6 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 545.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 413.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.95% إلى مستوى 9373.97 نقطة، ليربح السوق نحو 13.7 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.32 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أيبيكس للاستثمار» جاذباً 904.95 ملايين درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة ناهزت 395 مليون درهم.

وقفز في سوق أبوظبي خلال أسبوع سهم «أيبيكس للاستثمار» بـ 23.6%، وارتفعت أسهم دار التمويل 20.6%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 14.9%، ومجموعة أرام 14%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 12.5%، والفجيرة لصناعات البناء 11.9%، وزاد إن إم دي سي جروب 7.6%، وبريسايت 5.6%، وإي آند 5.13%، وأسمنت الخليج 4.55%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 21 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.535 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.556 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.834 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.56 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 7.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.04 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و56.1 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.57 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 137.7 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع تراجع مؤشر سوق دبي 0.38% إلى مستوى 4292.67 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.03% إلى 9373.97 نقطة.

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