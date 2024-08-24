مصرف عجمان يعلن عن تعيينات جديدة

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف عجمان عن تعيين هند آل علي في منصب نائبة تنفيذية للرئيس - رئيس الموارد البشرية. وتتمتع هند آل علي بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 24 عاماً في القطاع المصرفي، مع سجل حافل بالإنجازات في مجال الموارد البشرية الاستراتيجية وإدارة التغيير وتحويل الأعمال والموارد البشرية. ولديها خبرة واسعة في التعامل مع الشركات الناشئة وعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام الأولي، ما يجعلها إضافة مثالية إلى بيئة مصرف عجمان الديناميكية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: يسعدنا أن نرحب بهند آل علي رئيسة تنفيذية جديدة للموارد البشرية. ستلعب خبرتها الواسعة ورؤيتها الاستراتيجية في إدارة رأس المال البشري دوراً مفصلياً في دعم نمو مصرف عجمان.

وأضاف: ستقود هند عملية تحويل جذري شاملة في مجال الموارد البشرية في مصرف عجمان، الأمر الذي سيمكننا من بناء ثقافة ديناميكية عالية الأداء، تتوافق مع أهدافنا التجارية طويلة الأجل، وتضمن موقعنا في طليعة القطاع المصرفي.

وقدمت هند آل علي، في منصبها السابق كرئيس تنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، مساهمات جوهرية في إدارة وظيفة الموارد البشرية بشكل عام، حيث قادت مبادرات رئيسية في مجال التعويضات والمزايا واستراتيجيات الموارد البشرية، خصوصاً خلال مراحل التوسع والاستحواذ الكبيرة التي شهدتها الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز