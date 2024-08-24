54 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة لأجل 3 أشهر بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي، والتي أظهرت أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت 659.01 مليار درهم في نهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 604.99 مليارات درهم في ديسمبر 2023، بنمو 8.9 %.

واستحوذت البنوك الوطنية على 90.9 % من الودائع لأجل ثلاثة أشهر أو ما قيمته 598.9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 9.1 % أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.

واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور بقيمة 18.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى ليصل رصيدها إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ارتفاعاً من 205.4 مليارات درهم بنهاية 2023، بنمو 8.6 %. وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور 89.9 % بما قيمته 204.8 مليارات درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 22.8 مليار درهم بنسبة تعادل 10.1 %.

واجتذبت الودائع لأجل أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً 15.2 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي لتسجل 275.89 مليار درهم في نهاية مايو المنصرم، مقابل 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع نسبته 6 %. وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهراً بنحو 92.2 % تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 7.8 % تعادل 21.42 مليار درهم.

وسجلت الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً 44.48 مليار درهم في نهاية مايو الماضي لترتفع بنسبة 0.52 % أو ما يعادل 230 مليون درهم مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023. ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 94.1 % أو ما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9 % بما قيمته 2.63 مليار درهم.

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