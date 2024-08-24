14.6 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في أسبوع

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي 14.6 مليار درهم، نتجت عن 4367 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3797 مبايعة بقيمة 10.93 مليارات درهم، و728 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.63 مليار درهم، و95 معاملة هبة بقيمة 1.09 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 308 مبايعات لأراضٍ، و2722 مبايعة لوحدات سكنية و500 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 216 رهناً لأراضٍ، و571 رهناً لوحدات سكنية، و121 رهناً لمبانٍ.وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 1.06 مليار درهم نتجت عن 167 صفقة.

وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 عبر 269 صفقة بقيمة 863 مليون درهم، وثالثاً منطقة بمدينة دبي الملاحية عبر 244 صفقة بقيمة 788 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 159 صفقة بقيمة 534 مليون درهم، وخامساً منطقة الخليج التجاري عبر صفقتين بقيمة 463 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال هذا الأسبوع بيع قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة إجمالية بلغت 463 مليون درهم، وبلغت قيمة الصفقة الأولى 236 مليون درهم لأرض سكنية تمتد على مساحة 71655 قدماً مربعاً أي ما يعادل 3297 درهماً للقدم المربع، بينما بلغت قيمة قطعة الأرض الثانية 226 مليون درهم وتمتد على مساحة 72473 قدماً مربعاً أي ما يعادل 3118 درهماً للقدم المربع. كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة اليلايس 1 بقيمة 188 مليون درهم وتمتد على مساحة 2.7 مليون قدم مربع.

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