9 أيام من الفعاليات والعروض قبل ختام مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من مفاجآت صيف دبي، إذ يتبقى تسعة أيام فقط للاستمتاع بالتجارب المبتكرة والمغامرات الممتعة والتخفيضات المذهلة في جميع أنحاء المدينة، حيث تكشف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات حافل بآلاف الأنشطة الجديدة والاستثنائية التي يمكن للجميع استكشافها نهاية هذا الأسبوع.

وتنتظر سكان دبي وزوارها مفاجآت جديدة وغير عادية كل يوم، بما في ذلك عروض الكوميديا المضحكة، والحفلات الموسيقية المبهرة، وأنشطة اللياقة البدنية في مراكز التسوق، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، وعروض التسوق التي لا يمكن تفويتها، مما يشكل فرصة مثالية تتيح للجميع الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي وقضاء عطلة صيفية لا مثيل لها.

عروض التسوق

تقدم تنزيلات موسم الصيف تخفيضات تصل إلى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي، مما يتيح للجميع الحصول على المنتجات الرائدة بأفضل الأسعار.وسيربح أعضاء كلوب أباريل خمسة أضعاف النقاط العادية عند التسوق لدى العلامات التجارية المشاركة في الفترة ما بين 23 وحتى 25 أغسطس الجاري.

كما يمكن للمتسوقين شراء المستلزمات الدراسية من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها المتاجر الرائدة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك جمبو، وشرف دي جي، وإي ماكس، بالإضافة إلى السوق الخاص بمنتجات العودة إلى المدارس في الواحة سنتر. ويستضيف ميركاتو مجموعة استثنائية من الأنشطة التعليمية والتفاعلية والتي تشمل تجارب علمية مذهلة، وعروضاً رائعة للروبوتات، وورش عمل عملية في البرمجة والرياضيات، وغير ذلك الكثير.

عروض فندقية

وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر نهاية هذا الأسبوع أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، ومناطق الجذب، والحدائق المائية، ووجهات التجميل واللياقة البدنية وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بآخر أيام العطلة المدرسية من خلال زيارة مجموعة من أفضل المطاعم المناسبة للعائلات في المدينة، بما في ذلك مونتيز، وكيمورا-يا، وميزون ماثيز، وذا ستراند كرافت كيتشن، ودينيز، وناندوز، وبلاك تاب، وكارلوتشيوز، وبافلو وايلد وينغز، وتشارلي آند فريند، وغيرها الكثير.

ويبلغ سعر باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 195 درهماً فقط وتسري لمدة 3 أشهر من تاريخ شرائها، حيث يمكن الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها على مدار أيام الأسبوع. كما يمكن للمستخدمين مشاركة القسائم مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء.

حفلات موسيقية

وتقدم لافتر فاكتوري مجموعة جديدة كلياً من العروض الكوميدية نهاية هذا الأسبوع، والتي يشارك فيها أبرز نجوم الكوميديا. ويتعاون النجم جون فوثرجيل، مع الفنان الحائز على عدة جوائز نكو ييروود ونجم الكوميديا الشهير في الإمارات مقداد دوهادوالا، للقيام بجولة عروض كوميدية لا مثيل لها، حيث يقدم الثلاثي عروضهم الكوميدية نهاية هذا الأسبوع في فندق راديسون دبي داماك هيلز، واليوم السبت في فندق ديوكس ذا بالم آند فينتيج غراند.

ويرحب فندق رافلز النخلة دبي اليوم بالجماهير للاستماع إلى أجمل أغاني المطربة أديل في إطار الدورة الأحدث من سلسلة حفلات كاندل لايت. وتحتفي أمسية كاندل لايت: تحية للنجمة أديل بواحدة من أبرز رموز الموسيقى الحديثة في أجواء رائعة مع إضاءة آلاف الشموع. وستؤدي فرقة أوتار رباعية مجموعةً من أشهر أعمال هذه المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية العالمية المتألقة التي حققت نجاحاً كبيراً في مختلف أنحاء العالم.

سباق للجري

ويمكن لعشاق اللياقة البدنية والعائلات والأصدقاء المشاركة في سباقات الجري التي تستضيفها مراكز التسوق خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يُقام السباق الأول في مول الإمارات غداً ويرحب بالمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات المهارة، بدءاً من هواة الجري وحتى عشاق اللياقة البدنية.

وتنطلق الفعالية في تمام الساعة 6 صباحاً في الطابق العلوي من مركز التسوق، حيث يمكن للمشاركين الاختيار من بين ثلاثة مسارات بطول 2.5 أو 5 أو 10 كيلومترات. باب التسجيل مفتوح الآن لهذه الفعالية الممتعة عبر الموقع الإلكتروني للسباق.

أسبوع الصيف للمطاعم

ويمكن لسكان دبي وزوارها تجربة أفضل وجهات تناول الطعام وأشهر المطاعم في دبي بأسعار لا تقبل المنافسة مع عودة أسبوع الصيف للمطاعم الذي يستمر من 23 أغسطس الجاري وحتى 1 سبتمبر. ويمكن لعشاق الطعام بدءاً من نهاية هذا الأسبوع، الانطلاق في مغامرة لتذوق الطعام في ما يزيد على 60 من أفضل وجهات تناول الطعام في دبي.

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