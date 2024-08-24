«ريكسوس بريميوم دبي» يعرض سيارة «تيسلا سايبرتراك» في الردهة الرئيسية

المصدر: دبي - البيان

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يعرض فندق «ريكسوس بريميوم دبي» سيارة «تيسلا سايبرتراك» في الردهة الرئيسية خلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى 3 سبتمبر المقبل. وتحظى السيارة بشهرة واسعة بفضل تصميمها الجريء وهيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تدمج بين متانة الشاحنات التي تتكامل مع الأداء المميز لسيارات السباق.

ويمكن للضيوف مشاهدة السيارة الجديدة المعروضة في المدخل الرئيسي للفندق الشهير بهندسته المعمارية الفريدة وتصاميمه الداخلية الراقية، حيث يوفر هذا المعرض الرائع فرصة لاستكشاف روعة وتميز السيارة عن قرب.

كما يمكن للضيوف الفوز بإقامة فاخرة لليلتين في الفندق، بالإضافة إلى الاستمتاع بقيادة السيارة «تيسلا موديل واي» لمدة ثلاثة أيام. ويحصل الفائزون على فرصة الإقامة في «ريكسوس بريميوم دبي»، الوجهة الحضرية الراقية، قبل الانطلاق في تجربة غامرة تتضمن قيادة السيارات المتطورة عالية الأداء. ويمكن للضيوف المشاركة بسهولة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض في الفعالية ثم تسجيل الدخول للحصول على فرصة الفوز بهذه التجربة الاستثنائية.

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