21 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية خلال أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 21 مليار درهم.

فقد ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.535 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.556 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.83 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و721.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المتحققة على مدار الأسبوع، بواقع 13.7 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و7.3 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 7.6 مليار درهم، موزعة بواقع 6.04 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.56 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 2.57 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 137.7 ألف صفقة.

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