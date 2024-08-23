11.9 مليار درهم قيمة 506 صفقات كبيرة في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية 2024

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 506 صفقات كبيرة، بقيمة جاوزت 11.9 مليار درهم على عدد 4.5 مليارات سهم منذ بداية العام الجاري.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 80.4% من قيمة الصفقات المنفذة في الأسواق منذ بداية العام، بينما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 19.6%، وتوزعت الصفقات بواقع 300 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على نحو 3.24 مليارات سهم بقيمة 9.56 مليار درهم.

واستحوذ سوق دبي المالي على نحو 206 صفقات، تم تنفيذها على عدد 1.26 مليار سهم بقيمة 2.34 مليار درهم.

والصفقات الكبيرة تعد آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام ولا تؤثر أيضاً في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز