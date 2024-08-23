54 ملياراً ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات خلال 5 أشهر

المصدر: وام

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استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة "لأجل 3 أشهر" بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 659.01 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنمو بنسبة 8.9 في المئة.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 90.9 في المئة من الودائع لأجل ثلاثة أشهر أو ما قيمته 598.9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 9.1 في المئة أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.

واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" بقيمة 18.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى ليصل رصيدها إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ارتفاعاً من 205.4 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 8.6 في المئة.

وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" نحو 89.9 في المئة بما قيمته 204.8 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 22.8 مليار درهم بنسبة تعادل 10.1في المئة.

واجتذبت الودائع لأجل "أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً " نحو 15.2 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 275.89 مليار درهم في نهاية مايو المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع ناهز 6 في المئة.

وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهراً" بنحو 92.2 في المئة تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 7.8 في المئة تعادل 21.42 مليار درهم.

وسجلت الودائع لأجل "أكثر من 12 شهراً" نحو 44.48 مليار درهم في نهاية مايو الماضي لترتفع بنسبة 0.52 في المئة أو ما يعادل 230 مليون درهم مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.

ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 94.1 في المئة أو ما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9 في المئة بما قيمته 2.63 مليار درهم.

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