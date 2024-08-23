400 شركة صينية في «جافزا»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شاركت «دي بي ورلد» في منتدى دبي للأعمال - الصين، حيث أكدت على الدور المحوري لميناء جبل علي في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والصين، مشيرة إلى أن هناك ما يزيد على 400 شركة صينية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

وقالت الشركة في حسابها على منصة «إكس»: «يُعتبر ميناء جبل علي وجهةً رئيسية للبضائع الصينية التي تدخل الإمارات والمنطقة، حيث إن نحو 798 ألف حاوية نمطية تابعة لشركات صينية تم مناولتها عبر ميناء جبل علي في 2023».

وقالت: «إن 71 % من التبادل التجاري بين البلدين مر عبر دبي وبشكل أساسي عبر ميناء جبل علي». وبحسب «دي بي ورلد» فقد سهلت المنطقة الحرة في جبل علي خلال العام الماضي 2023 تجارة بقيمة 21.5 مليار دولار بين دولة الإمارات والصين.

وقال الشركة: توفر جافزا بيئة جاذبة للشركات الصينية لإنشاء مقرات إقليمية أو مصانع أو خطوط تجميع أو مراكز توزيع، لذلك فهي تضم أكثر من 400 شركة صينية، لا سيما أن «دي بي ورلد» تقدم وصول فعّال إلى أكثر من 300 مدينة عالمية بما في ذلك أكثر من 90 خدمة شحن أسبوعية تربط جميع الموانئ الصينية الرئيسية.

وتعمل «دي بي ورلد» في الصين منذ ما يقارب العقدين، مع 4 موانئ و9 مراكز لوجستية رئيسية. وقالت «دي بي ورلد» إن الصين قوة متنامية لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السيارات الكهربائية الصينية التي يتم مناولتها بميناء جبل 200 ألف سيارة بنهاية العام، ما يعني وجود فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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