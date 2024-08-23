إطلاق النسخة الأحدث من «برنامج حاضنة معاً الاجتماعية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، عن إطلاق أحدث نسخة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية بالتعاون مع ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين، والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها. وسيتمحور موضوع هذه النسخة حول «ريادة الأعمال لأجل الأثر الاجتماعي»، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الـ 9 في وقت سابق من العام الحالي.

وتهدف حاضنة معاً الاجتماعية إلى بناء وتطوير شبكة قوية ونشطة من المؤسسات الاجتماعية التي تتبنى الابتكار الاجتماعي وأفضل الممارسات المتبعة في معالجة الأولويات الاجتماعية المهمة في أبوظبي وتعمل على تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين والشركات الناشئة من تطوير الخدمات والحلول بما يعزز التعاون المجتمعي في أبوظبي، وتستقبل الحاضنة الاجتماعية طلبات المشاركة في هذه الدورة حتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل.

وتعالج هذه النسخة من الحاضنة الاجتماعية مواضيع تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، وتوفير الرعاية لكبار المواطنين، وإعادة تأهيل الشباب وتوفير الدعم لهم، وتعزيز نمط حياة فئة العمال من ذوي الياقات الزرقاء، ودعم ورعاية ضحايا العنف المنزلي، وإعادة تأهيل الأفراد وإدماجهم في المجتمع، إلى جانب التمكين الاقتصادي.

وترحب حاضنة معاً الاجتماعية بدورتها المقبلة بالراغبين بالمشاركة من جميع الجنسيات والفئات العمرية، بهدف دعم مجموعة متنوعة وشاملة من مؤسسي المشاريع المبتكرين والمبدعين، لتعزيز أعمالهم ومواصلة النمو والنجاح.

وانطلاقاً من سعيها لدعم الشركات في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات أثر اجتماعي، تعتزم هيئة معاً استضافة 30 شركة ناشئة واعدة في الدورتين المقبلتين، وتزويدها بمجموعة من الموارد اللازمة للتواصل والإرشاد، مما يوفر بيئة عمل حيوية ومبنية على التعاون والتفكير النقدي تسمح للشركات الناشئة بالازدهار.

وفي إطار دعم النسخة الأحدث من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، قام الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – مجرى بدعم البرنامج ومنحة ختم «مشروع أثر مستدام معتمد» تأكيداً على تماشي برنامج الحاضنة الاجتماعية مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية، وأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

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