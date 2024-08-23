2.17 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.17 مليار درهم، تمت عبر 859 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 684 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 117 مبايعة لأراضٍ، و499 مبايعة لوحدات سكنية، و68 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المبيعات من حيث القيمة بـ 147 مليون درهم عبر 45 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بقيمة 121 مليون درهم، نتجت عن 36 صفقة، وثالثاً منطقة برج خليفة بـ 115 مليون درهم عبر 36 صفقة، ورابعاً منطقة دبي هيلز عبر 9 صفقات بقيمة 113 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بدبي بيع قطعة أرض سكنية في منطقة سبورت سيتي بقيمة 63 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في منطقة دبي هاربور بقيمة 15 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 470 مليون درهم، تمت عبر 146 معاملة، منها 63 رهناً لأراضٍ، و231 رهناً لوحدات سكنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز