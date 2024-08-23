17 ملياراً تمويلات لغير المقيمين في 5 أشهر

المصدر: (سامح الليثي ـــــــ أبوظبي)

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توسعت البنوك بالإمارات في تمويلات العملاء غير المقيمين في الدولة بمنحها حوالي 17 مليار درهم كقروض جديدة على مدار الشهور الخمسة الأولى ليرتفع إجمالي تلك التمويلات وفق المؤشرات الحديثة للمصرف المركزي بنسبة 7% من 253.7 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 270.3 مليار درهم نهاية مايو.

وتسعى البنوك العاملة بالدولة لتحفيز اقتراض غير المقيمين عبر تمويل الأنشطة المختلفة المعتادة في التمويلات مثل القروض المالية المباشرة إلى جانب تمويلات المشاريع والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى التمويلات السكنية للراغبين في الاستثمار العقاري داخل الدولة.وأبانت مؤشرات المركزي بأن تمويلات أنشطة القطاع المالي سجلت الحصة الأكبر بحوالي 23.1% من إجمالي التمويلات بما يقارب 62.7 مليار درهم.

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