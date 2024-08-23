306 ملايين دولار إيرادات «ملتي بانك» في 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مجموعة «ملتي بانك»، ومقرها دبي، إيرادات قوية بلغت 306.636.717 دولاراً في عام 2023، محققة بذلك أفضل أداء مالي لها على الإطلاق، بزيادة 10% في الإيرادات، مقارنة بعام 2022 الذي شهد تسجيل 279.523.140 دولاراً. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على النجاح الاستراتيجي للمجموعة والنمو المستمر والتزامها في تقديم قيمة استثنائية للعملاء حول العالم.

علاوة على ذلك، سجلت المجموعة نمواً كبيراً بنسبة 26% في صافي الدخل، حيث ارتفع من 180.013.709 دولارات في عام 2022 إلى 226.837.355 دولاراً في عام 2023، ما يؤكد الكفاءة التشغيلية للمجموعة ويعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في قطاع المشتقات المالية.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة: «يعكس الأداء المالي الاستثنائي الذي حققناه خلال العام الماضي متانة نهجنا الاستراتيجي وقدرتنا على مواجهة وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة. ويؤكد النمو المستمر في الإيرادات والارتفاع الكبير في صافي الدخل التزام الشركة في الابتكار والتميز التشغيلي وتقديم حلول تركز على العملاء وتلبي احتياجاتهم. سنواصل توسيع حضورنا العالمي مع الحرص على تعزيز ريادتنا ووضع معايير جديدة في قطاع المشتقات المالية وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز