«دبي للخدمات المالية» وسلطة النقد بهونغ كونغ تنظمان مؤتمراً للتمويل المناخي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ عن تنظيم المؤتمر المشترك الأول للتمويل المناخي، والذي سيعقد بحضور شخصي وبشكل افتراضي يوم 16 سبتمبر 2024 في هونغ كونغ.

مبادرة رائدة

ويعتبر هذا المؤتمر المشترك المبادرة الرائدة للشراكة التي جرى الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2023 بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ، ويهدف لترسيخ العلاقات الممتدة بين إمارة دبي وهونغ كونغ في مجال التمويل المستدام.

وعلى خطى تحقيق الحياد المناخي، تتشاطر العديد من الجهات في منطقة آسيا والشرق الأوسط تحديات مشتركة للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول نحو نموذج نمو أكثر استدامة. ومن هذا المنطلق، سيركز المؤتمر على قيادة المناقشات العملية بين المنطقتين حول فرص وتحديات التمويل الانتقالي.

سيتضمن المؤتمر جلسة حوارية بين إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وبين إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إلى جانب مجموعة من المتحدثين البارزين ذوي الخبرة الواسعة في المجال المشاركون في جلسات متخصصة تتناول مواضيع مثل الرؤية المستقبلية للانتقال نحو الحياد المناخي وتوجيه رؤوس الأموال لتحقيق هذا الانتقال.

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