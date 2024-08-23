«E7» تبدأ إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية العام المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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قال علي سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «E7»، التابعة لمحفظة «القابضة - ADQ»، إن الشركة تعتزم استثمار 182 مليون درهم، لدعم خطط البدء في إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية، وتعزيز قدرتها لتصنيع جوازات السفر، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول التعريف الآمنة.

وأضاف النعيمي، إنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطوابع الضريبية في 2025، كما ستدخل الطاقة الإنتاجية الإضافية لجوازات السفر حيز الإنتاج خلال هذه الفترة أيضاً، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الطاقة الإضافية على إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام 2026. وأوضح أن الرصيد النقدي للمجموعة والبالغ قيمته 1.28 مليار درهم، يساعدها على الاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك استكشاف فرص الاستحواذ المحلية والدولية.

وأشار إلى أن المجموعة أبرمت عقوداً متعددة، بقيمة إجمالية بلغت 285.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وتنوعت بين عمليات تجديد عقود واستقطاب عملاء جدد، موضحاً أن قيمة العقود المرتبطة بالحلول الأمنية وحدها وصلت إلى 139 مليون درهم.

وقال النعيمي إن المجموعة تصدر منتجات مصنوعة في دولة الإمارات إلى 25 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك جوازات السفر والهويات الوطنية والبطاقات المصرفية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدامة، فيما تجري حالياً مناقشة فرص أخرى عبر هذه الأسواق، بما في ذلك دول جديدة في وسط أفريقيا.

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