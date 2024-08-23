سوق دبي عند أعلى مستوى منذ مطلع مارس

المصدر: دبي - محمد عباس

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تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4300 نقطة في تداولات أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ 0.33% أو ما يعادل 14.18 نقطة، مسجلاً 4309.08 نقاط، وهو أعلى مستوى في 22 أسبوعاً، وتحديداً منذ جلسة 4 مارس الماضي، ليربح السوق نحو 3.4 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 720.25 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 723.62 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الصناعات الوطنية القابضة» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 10.13%، في حين استحوذ سهم «دريك آند سكل» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 67.6 مليون درهم ليغلق عند 0.387 درهم مرتفعاً 4.6%، تلاه «إعمار العقارية» بـ 64.5 مليون درهم مغلقاً عند 8.46 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 48 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بـ 33.74 مليون درهم مرتفعاً 2.06 درهم ليقفل عند 19.85 درهما مقترباً من مستوى 20 درهماً مجدداً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم باركن 4.5%، وتيكوم 3.5%، وأرامكس 2.46%، والاتحاد العقارية 2.4%، وإعمار للتطوير 1.01%. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرة على أسهم مجموعة «جي إف إتش» بنحو 29.45 مليون سهم بسعر 1.17 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 34.46 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 26.44 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 110.9 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 84.45 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.25% إلى مستوى 9370.7 نقطة، ليربح السوق نحو 6 مليارات درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 191.25 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 69.99 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 65.33 مليون درهم مرتفعاً 1.12% ليغلق عند 4.5 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم الفجيرة لصناعات البناء 11.9%، وأسمنت الخليج 6%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.65%، وإن أم دي سي 4.3%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 9.4 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.548 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.558 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.834 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و723.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 940.47 مليون درهم في سوق أبوظبي، و442.15 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 653.5 مليون سهم عبر تنفيذ 30.14 ألف صفقة.

المؤشرات الخليجية

من جهة أخرى، شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية ارتفاعاً جماعياً باستثناء سوق مسقط، حيث ارتفع مؤشر نمو السعودي بنسبة 0.06% والكويت 0.41% وقطر 0.03% والبحرين 0.09%، فيما خالف سوق مسقط الارتفاعات وتراجع بنسبة 0.12%.

«الإمارات دبي الوطني» قرب مستوى 20 درهماً مجدداً

9.4 مليارات درهم مكاسب أسهم الإمارات

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