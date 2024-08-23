«الشارقة للاستثمار 2024» يفتح باب المشاركة في «ردهة المستثمرين»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي تقام دورته السابعة بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» يومي 18 و19 سبتمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، عن فتح باب الانضمام للمشاركة في «ردهة المستثمرين»، التي يخصصها سنوياً لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة، والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية لبناء الشراكات والعلاقات مع نظرائهم من المستثمرين العرب والأجانب من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى فتح أفق التواصل والتفاعل مع صناع القرار والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.

وتأتي الردهة للعام الثاني على التوالي تحت رعاية «بنك الاستثمار في الشارقة»، إذ يؤكد المنتدى من خلال هذا النوع من المبادرات أهمية التعاون والشراكة بين مختلف الفعاليات والمؤسسات والهيئات في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة، وجاذبيتها للاستثمار وتأسيس الأعمال في كافة المجالات.

وأكد مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة «منتدى الشارقة للاستثمار» أن «ردهة المستثمرين» تترجم محاور المنتدى ومخرجاته إلى علاقات وشراكات بين المشاركين من قادة ورواد الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن الردهة مساحة حرة للتوافق وإجراء الصفقات ذات العائد على جميع الأطراف.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الاستثمار»: «نفخر برعاية «ردهة المستثمرين» في منتدى الشارقة للاستثمار 2024، كجزء من التزامنا بدعم النمو والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فنحن نؤمن في «بنك الاستثمار» بأن التعاون والشراكات الاستراتيجية تمثل عنصراً رئيساً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة أن «ردهة المستثمرين» تجسد محوراً أساسياً لمد جسور التواصل، وإطلاق النقاشات المثمرة، والتي من شأنها إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار في المنطقة. من هنا فإننا نتطلع بشغف إلى الانضمام لقادة ورواد الصناعة في هذا الحدث البارز، والمساهمة في تحقيق رؤية الشارقة لتكون وجهة عالمية للأعمال والاستثمار».

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