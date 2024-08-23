«طاقة» و«جيرا» تنجزان صفقة لتمويل توسعة محطة «ساتورب» بالسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بالتعاون مع شركة «جيرا» اليابانية، إنجاز صفقة لتمويل شركة «نجم للإنتاج المشترك المحدودة»، لتوسعة محطة «ساتورب»، وهو محطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار، وستزود مجمع البتروكيماويات في الجبيل بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وستوفر محطة الإنتاج المشترك الجديدة ما يقارب 475 ميجاواط من الكهرباء وحوالي 452 طناً في الساعة من البخار المنتج بواسطة توربينات الغاز العاملة بالدورة المركبة ذات التقنية العالية. وسيتم تطوير المحطة بواسطة شركة ذات غرض خاص، مملوكة بشكل مشترك من قبل «طاقة» بنسبة 51%، وشركة «جيرا» بنسبة 49% بموجب عقد مدته 25 عاماً وفق نظام البناء والتملك والتشغيل، قابل للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل. وستتولى «طاقة» و«جيرا» مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة في المحطة عبر شركة أخرى مخصصة لهذا الغرض.

ويأتي إنجاز صفقة التمويل عقب إبرام «طاقة» و«جيرا» في شهر مارس 2024 اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» («ساتورب»)، وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كل من شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» وشركة «توتال إنرجيز إس إي» («توتال إنرجيز»).

وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»: «يسعدنا إنجاز صفقة التمويل هذه، فهي خطوة مهمة تعزز مكانة «طاقة» باعتبارها شريك الأعمال المفضل لمشاريع المرافق بهذا المستوى. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بالنمو وتحقيق الكفاءة، فإنه إلى جانب كون «طاقة» إحدى الشركتين المطورتين لهذه المحطة، فهي ستتولى عمليات التشغيل والصيانة في المحطة، وهما مجالا الأعمال اللذان تركز عليهما «طاقة» لتوسيع قدراتها، فضلاً عن إضافة إنتاج 475 ميجاواط كهرباء و452 طناً في الساعة من البخار إلى قدرتنا الإجمالية».

من جهته، قال ستيفن وين، رئيس الاستراتيجية العالمي في شركة «جيرا»: «يمثل إنجاز صفقة تمويل توسعة محطة «ساتورب» الصناعية الاستراتيجية للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار، نجاحاً كبيراً لكل من شركة «طاقة» و«جيرا» و«ساتورب». وتحقق هذا الإنجاز من خلال العمل المشترك والتعاون المتميز بين كل الأطراف المعنيين». وأضاف: «يتماشى هذا المشروع مع استراتيجيتنا لتوفير أنظمة الطاقة المتقدمة تكنولوجياً والمستدامة وذات الكفاءة العالية لنساهم في تحقيق رؤية المملكة وعميلنا بتوريد الكهرباء بشكل مستدام».

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