«نتورك إنترناشيونال» تتعاون مع «بنك الاستثمار»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال» تعاونها مع «بنك الاستثمار»، لتوسيع نطاق خدمات المدفوعات الرقمية. وقال جمال النسّاي، مدير عام خدمات التجار لدى مجموعة «نتورك إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سعداء بالتعاون مع «بنك الاستثمار» في مسيرته نحو التحول الرقمي، موضحاً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التزام «نتورك إنترناشيونال» بتمكين المؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة من خلال خدمات المدفوعات الآمنة والمبتكرة والقابلة للتطوير.

من جانبه قال همنت باتيل، رئيس خدمات المعاملات المصرفية في «بنك الاستثمار»: «نلتزم في «بنك الاستثمار» بتعزيز الكفاءة وإجراءات الأمن والحماية المتعلقة بحلول إدارة المعاملات النقدية لعملائنا في مجال الخدمات المصرفية للشركات، ويسعدنا أن نتعاون في هذا الشأن مع «نتورك إنترناشيونال»، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً في مسيرتنا نحو التحول الرقمي».

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