تدشين منصة «6005AQARI» العقارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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دشن المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، منصة «6005AQARI»، بالشراكة مع مركز «إنجاز» أمين التسجيل العقاري، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات العقارية عن بعد، من خلال الاتصال المرئي أو رسالة عبر الواتساب، ما يلغي الحاجة إلى زيارات المكتب، التي تستغرق وقتاً طويلاً.

يأتي ذلك في إطار التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي» بتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص حضر التدشين أحمد السويدي، مدير عام مركز «إنجاز» الأمين العقاري، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالدائرة. وقال خليفة السالفة، مدير إدارة ريادة الخدمات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

«تعد الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والمتمثلة في ترسيخ ريادة دبي في القطاع العقاري على مستوى العالم. وتعكس هذه المبادرة أهمية هذا التعاون تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في التكامل والعمل المشترك بين مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف: «نسعى عبر التعاون مع «إنجاز» إلى تقديم خدمات عقارية استباقية وسلسة، تنسجم مع أحدث التشريعات والبيانات المتكاملة، والبنية التحتية الرقمية الرائدة بدبي. ويعزز توفير الخدمات عبر الاتصال المرئي، وتطبيق الواتساب راحة المتعاملين، ويقلل الحاجة إلى زيارات المكاتب، كما أن الحلول والأدوات المقدمة عبر المنصة تمكن العاملين بالقطاع من التركيز على أعمالهم الأساسية، وتتيح للملاك والمؤجرين إدارة عقاراتهم بفعالية.

كما تمنح المستأجرين تجربة سلسة في إدارة اتفاقيات الإيجار والخدمات ذات الصلة». ويهدف التعاون إلى ترسيخ سهولة إنجاز المعاملات العقارية، وتقديم الدعم المطلوب للمتعاملين بسرعة وفعالية، وتوفير خدمات عقارية بأعلى المعايير، وبالتالي تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

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