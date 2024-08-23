توقعات بتسارع المسار التصاعدي لعقارات دبي خلال النصف الثاني من 2024

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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واصلت عقارات دبي ازدهارها، متجاوزة حرارة الصيف، للعام الثاني على التوالي. وقد شهدت هذه الفترة ارتفاعاً كبيراً في حجم المبيعات ومعاملات الرهن العقاري، مع استمرار نمو الأسعار.وعنونت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor، في تقريرها عن شهر يوليو الماضي «صيف حار ومبيعات مرتفعة».

حيث سجل سوق العقارات في دبي مستويات قياسية مرتفعة في يوليو من حيث المبيعات وحجم القروض العقارية، ولا تزال المبيعات على المخطط تهيمن على السوق دون أي مؤشرات لأي تباطؤ.وبحسب مؤشر الأسعار الديناميكي لرصد العقارات، ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 1.22 % في يوليو، لتبلغ حالياً 1,397 درهماً للقدم المربعة، أي أعلى بنسبة 13.2 % مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سابق وذروة السوق في سبتمبر 2014.

وشهد إجمالي حجم معاملات البيع زيادة بنسبة 12.8 % في يوليو ليصل إلى 16,113 معاملة، وهذا يمثل أعلى حجم لشهر يوليو، كما أنه ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.وشكلت المعاملات السكنية، التي تشمل الشقق والتاون هاوس والفلل، غالبية المبيعات بنسبة 93.4 % (15,046 معاملة)، وكانت أعلى أنواع العقارات التجارية من حيث المعاملات هي الشقق الفندقية (2.5 % )، والمساحات المكتبية (1.6 %)، والأراضي الشاغرة (1.3 %).

معيار جديد

وذكر التقرير أن النصف الأول من عام 2024 وضع معياراً جديداً لسوق العقارات في دبي، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 170 ألف معاملة بحلول نهاية العام، وقد أدى الارتفاع في عمليات إطلاق العقارات على الخارطة، إلى جانب الطلب القوي، إلى زيادة معدلات الامتصاص، مما حافظ على ديناميكية السوق ومرونته.

وتشير الأرقام الأولية لشهر يوليو إلى طرح ما يقرب من 9000 وحدة جديدة على الخارطة في السوق، وهو ما يسهم في إجمالي قياسي يبلغ حوالي 68000 وحدة في أكثر من 220 مشروعاً هذا العام.

ومن المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة، لتجاوز إجمالي العام الماضي الذي بلغ حوالي 96000 وحدة. وقال التقرير «مع دخولنا النصف الثاني من عام 2024، نتوقع أن يستمر السوق في مساره التصاعدي، مع نمو معتدل في الأسعار وحجم معاملات مرتفع. ومن المرجح أن تتسع الفجوة بين مبيعات العقارات على الخارطة والعقارات الجاهزة.

ويرجع هذا إلى خط التدفق القوي لمشاريع الخارطة، وجزئياً إلى توافر المخزون بأسعار مناسبة». حتى الآن، شهد عام 2024 نشاطاً غير مسبوق في سوق العقارات في دبي، حيث وصلت أحجام المعاملات إلى مستويات قياسية كل شهر، ومن المقرر أن تتجاوز 170 ألف عملية بيع بحلول نهاية العام.

وقد تم دفع هذا النشاط الاستثنائي من خلال توسع سوق التطوير الجديد، مع إطلاق المزيد من المشاريع على الخارطة أكثر من أيام العام - ومن المشجع أن الطلب القوي من كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين قد أدى إلى معدلات امتصاص وسرعة مبيعات عالية لغالبية المشاريع.

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