«تي.إم.إف الأوروبية للأساسات» تتولى الأعمال التمهيدية لـ«تشيلو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ترف، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ياس القابضة تعيين شركة تي.إم.إف الأوروبية للأساسات مقاولاً للأعمال التمهيدية لمشروع تشيلو السكني الذي يضم مجموعة من الشقق الفاخرة في قرية جميرا الدائرية. وتأسست تي.إم.إف الأوروبية للأساسات في مصر عام 1981.

وقامت بتوسيع عملياتها إلى مختلف أنحاء دولة الإمارات في عام 2003؛ ثم إلى سلطنة عُمان والسعودية لتلبية مستويات الطلب المتنامي على قطاع البناء. ويضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات السكن. ويتميز المشروع الرابع من ترف بموقعه القريب من حديقة حلفا والحديقة المجتمعية وسيركل مول ومدرسة جيه إس إس العالمية وفندق فايف قرية جميرا.

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