عقد بـ200 مليون دولار من «أدنوك» لـ«إن إم دي سي» بمشروع الرويس للغاز المسال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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فازت مجموعة «إن إم دي سي» بعقد جديد قيمته أكثر من 200 مليون دولار من مجموعة «أدنوك»، لأعمال التجريف البحري الرئيسية في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يقدم أول منشأة تعمل بالطاقة النظيفة، لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعكس الدور الفعّال للمجموعة في تنفيذ المشاريع العملاقة والحيوية، وقدرتها على تسخير خبرتها الطويلة في تجهيز البنية التحتية البحرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويسلط الضوء على جهودها في دعم مشاريع الطاقة الحيوية على مستوى العالم.

عمليات

ويتضمن العقد إجراء عمليات التجريف المتكاملة لإزالة إلى نحو 15 مليون متر مكعب من المواد، عبر قناة بطول 5 كيلومترات وبعرض 245 متراً، كما ستعمل مجموعة NMDC على تثبيت أدوات المساعدة الملاحية الحيوية الرئيسية، بما يضمن الوصول البحري الآمن إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

ويقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون التابع لمجموعة أدنوك في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، وسيضم خطين لتسييل الغاز الطبيعي بقدرة تصديرية إجمالية تبلغ 9.6 ملايين طن متري سنوياً، ويضع استخدام المنشأة للمحركات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المتجددة ضمن أقل المصانع والمنشآت المعنية بالغاز الطبيعي المسال كثافة كربونية في العالم.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: «يدعم فوز المجموعة بهذا العقد الجديد من مجموعة أدنوك، استراتيجياتنا وأهدافنا التشغيلية لتحقيق الريادة العالمية في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بمجال البنية التحتية البحرية المتطورة والحيوية، وهذا التعاون الجديد مع مجموعة أدنوك يعزز علاقتنا معها باعتبارها من أهم شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة، ويؤكد على التزامنا بدعم التحول والتقدم في قطاع الطاقة بدولة الإمارات إلى آفاق واعدة في المستقبل».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتنفيذ هذا المشروع الجديد، بدقة وكفاءة عالية، مع مراعاة المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة والمسؤولية البيئة والاستدامة، حيث سنعمل من خلال نهجنا المبتكر وخبرتنا التشغيلية الكبيرة على تطوير البنية التحتية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الكربون، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات في مشهد الطاقة العالمي».

وقال المهندس نيلز دي بروين، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC دريدجينج اند مارين: «نفتخر بهذا التعاون الجديد مع مجموعة أدنوك خلال هذا المشروع الحيوي للتجريف البحري، ما يدل على الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريق عملنا المتخصص في عمليات التجريف والتخطيط الواسعة، مدعوماً بأسطول كبير ومتطور من المعدات والحلول المبتكرة، التي تضمن نجاحنا المشترك خلال تنفيذ هذا المشروع الضخم».

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