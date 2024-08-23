انطلاق أعمال البناء في «كريك فيوز 3» لشركة «عزيزي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، أمس، بدء أعمال البناء في مشروع «كريك فيوز 3»، المجمع الذي تبلغ قيمته 350 مليون درهم، ويقع على شواطئ خور دبي في مدينة دبي الطبية، حيث حقق المشروع بداية قوية مع اكتمال 5 % من أعمال البناء، فيما من المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2026.

ويعد مشروع «كريك فيوز 3» الأحدث في مجموعة «عزيزي كريك فيوز»، ويتألف من 290 وحدة سكنية. وقال محمد حسين، المدير التنفيذي للتطوير في عزيزي: «تتواصل أعمال البناء في مشروع «كريك فيوز 3» بوتيرة متسارعة، ونحن حريصون على الشراكة مع نخبة المقاولين والموردين، لضمان إنجاز المشروع في الموعد المحدد».

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