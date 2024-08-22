"الطيران المدني" تحدد 10 مبادئ و6 أدوات لتصفير البيروقراطية في خدمات القطاع الحكومية

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تحديد 10 مبادئ توجيهية لبرنامج تصفير البيروقراطية، مع تطوير 6 أدوات رئيسية بهدف تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مزيد من التطور والتقدم لبيئة الأعمال في قطاع الطيران المدني بالدولة لتكون أكثر سهولة وتنافسية وقدرة على النمو المستدام.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة في بيان اليوم إن هذه المبادئ تم تطويرها في ضوء توجهات برنامج تصفير البيروقراطية ونتائج وتحليلات آراء المتعاملين والتوجهات الحكومية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف من وراء هذه المبادئ إنشاء بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص تكاليف الامتثال للمتطلبات على المؤسسات في قطاع الطيران، وتحقيق وفورات مالية تشغيلية مباشرة تسهم في نمو أعمال هذه المؤسسات، وتحسين تجربة المسافرين، وتحسين الأداء، وأخيرًا الاعتماد عليها أساسا لتحقيق أهداف تحسين الخدمات وتصفير الإجراءات.

شملت المبادئ التوجيهية ، تخفيف الاشتراطات والمتطلبات الفنية والتشريعية واختصار القيود التشريعية وإزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية، وتبني خيارات متعددة لتنظيم الأعمال واختيار الأنسب حسب مستوى الخطورة مثل التسجيل بدل الترخيص، وإطالة مدة صلاحية الرخص لبعض الخدمات بدل التجديد السنوي وتطبيق مفهوم التجديد التلقائي.

و تضمنت المبادئ أيضا فصل متطلبات الترخيص عن متطلبات التشغيل، ونقلها إلى مرحلة ممارسة العمل بدلاً من مرحلة الترخيص، وتخويل وتعهيد الخدمات والصلاحيات للمشغلين داخليا أو لأطراف ثالثة ضمن ضوابط محددة، وتبني المسارات السريعة والحد من المتطلبات للأنشطة المؤقتة، وتطبيق الاستثناءات ضمن ضوابط محددة والتطبيق التجريبي لها لحين الاعتماد الكلي، مع وجود نقطة اتصال واحدة لتنظيم العلاقة في الخدمات المشتركة والحد من تشكيل اللجان، وتطبيق منهجية التفتيش المبني على المخاطر لتخفيف أعباء ومتطلبات التفتيش على المتعاملين والهيئة، وتهيئة البنية الرقمية والربط البيني، وطلب البيانات مرة واحدة.

ولتحقيق تلك المبادئ عملت الهيئة على توجيه واستغلال 6 أدوات ومبادرات رئيسية للتكامل مع برنامج التصفير هي برنامج الحكومة لدعم الأعمال 2021، وهو برنامج يعنى بدعم نمو الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران من خلال مختبرات وورشة لتسريع الاجراءات وتطوير حلول مبتكرة توفر الوقت والتكلفة وتضمن استدامة عمليات شركات الطيران والمطارات.. وبرنامج "رشيد 2022 "، وهو برنامج معني بترشيد الهدر في جميع محاور العمل الإداري في الهيئة، يستهدف تصفير هدر الموارد المؤسسية على مستوى العمليات والأنظمة والموارد ويهدف الى تقليل التكاليف التشغيلية، تقليص الوقت المستغرق في الإنجاز، وزيادة كفاءة العمليات الداخلية، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق سعادة المتعاملين، والموظفين، وتبسيط الخدمات، والعمليات.

إضافة إلى برنامج "قفزات 2018"، وهو قناة لاستقطاب افكار الوحدات التنظيمية حول قضايا محددة، وتم اختيار مفهوم "تصفير البيروقراطية" لهذا العام ليسهم في رفع التنافس على المستوى المؤسسي وتحقيق قفزات في تقليص الاجراءات وتوفير الوقت وتحقيق الاهداف وعلى إثره يتم تكريم الوحدات التنظيمية الفائزة.

وتشمل الأدوات والمبادرات كذلك برنامج "برين ماينرز- Brain Miners"، وهو قناة متخصصة لاستقطاب أفكار الموظفين التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليص الاجراءات ورفع سعادة المتعاملين، ومنهجية خط التجميع 2023، وتهدف إلى تطوير مفهوم المسرعات الحكومية وتعكسه في بيئة العمل المؤسسية وتحقيق قفزات نوعية تحقق الأهداف وتعتمد الفكرة على عملية إنجاز وفق تسلسل محدد مسبق لمعالجة التحديات المؤسسية وتحقيق الأهداف وتجاوز المعوقات المؤسسية مثل الميزانية المحدودة والعامل الزمني وعدم توفر الموارد اللازمة، فضلا عن المبادرات الأخري مرتبطة بتحسين تجربة المتعاملين من خلال مبادرة صوت المتعامل، ومشروع هندسة الخدمات التنظيمية وغيرها من المشاريع والمبادرات التفاعلية مع المتعاملين.

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