100 فعالية يستضيفها «دبي التجاري العالمي» خلال الأشهر الـ4 الأخيرة من 2024

المصدر: وام

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن قائمة الفعاليات التي سيستضيفها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2024، والتي تتضمن أكثر من 100 مؤتمر ومعرض وفعالية تجارية واستهلاكية بارزة تغطي مختلف القطاعات الرئيسية.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، إن استضافة المركز لمجموعة من الفعاليات الرائدة تعزز من مكانة دبي مركزا عالميا لسياحة الأعمال، موضحا أن الأجندة تتضمن فعاليات رئيسية مثل معرض جيتكس جلوبال، وعرب لاب لايف، ومعرض ويتيكس، وأوتوميكانيكا، والعديد من الفعاليات الأخرى التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘ .

وستنطلق فعاليات شهر سبتمبر بمعرض الورق "بيبر أرابيا" خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر، يليه مؤتمر الإمارات الدولي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد 2024 خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر، وبطولة بينوس كلاسيك لكمال الأجسام خلال يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.

ويتخلل الأسبوع الثاني من الشهر خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، جدول حافل بالفعاليات، بما فيها معرض ومؤتمر مستلزمات النوم - الشرق الأوسط، ومعرض إعادة تدوير البلاستيك، ومعرض الشرق الأوسط للرغوة ومتعدد اليوريثان، ومعرض تصنيع الأثاث، ومعرض تكنولوجيا الزيوت الأساسية وزيوت التشحيم والمضافات، ومعرض الشرق الأوسط للمواد المركبة والمتقدمة.

كما يستضيف المركز جوائز أفلام جنوب الهند الدولي يومي 14 و15 سبتمبر، يليه معرض المصاعد خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر والمؤتمر العالمي الثلاثين لأنظمة النقل الذكية في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر المقبل.

ويختتم المركز شهر سبتمبر بمعرض عرب لاب لايف، إلى جانب معرض الإمارات للوظائف "رؤية"، أبرز فعاليات تمكين الشباب الإماراتي التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية، والدورة الأولى من معرض جلفود جرين ويركز على إنتاج الأغذية المستدامة، وتُقام جميع هذه الفعاليات خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر.

ويشهد شهر أكتوبر عودة فعاليات بارزة مثل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" خلال الفترة من الأول حتى الثالث من أكتوبر، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر، فيما يقام معرض الفوركس بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط الزراعي، يومي 7 و8 منا لشهر نفسه.

وتشمل فعاليات شهر أكتوبر 2024 أيضاً معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، ومعرض نجاح، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2024.

وينظم المركز فعاليات إكسباند نورث ستار، أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، وجيتكس إمباكت، وقمة مستقبل البلوك تشين، وفينتك سيرج، وماركيتيج مينيا، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر2024 في دبي هاربور، والدورة الـ"44" من جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم خلال الفترة في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024.

ومع نهاية شهر أكتوبر، سيكون الزوار على موعد مع فعاليات مخصصة للأطعمة والمشروبات والتجارة والرياضة والموارد البشرية والعافية وغيرها، مثل مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، ومعرض التواصل التجاري العالمي يومي 22 و23 أكتوبر، وقمة ومعرض الموارد البشرية يومي 23 و24 أكتوبر والمؤتمر العالمي للطب الرياضي خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر2024.

ويستضيف المركز معرض بيوتي وورلد ميدل إيست خلال الفترة من 28 - 30 أكتوبر، فيما تشهد الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر انعقاد مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، والملتقى السنوي لطب الأشعة، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، وقمة مستقبل الرعاية الصحية.

ويستضيف المركز خلال الأسبوع الأول من نوفمبر معرض جلفود للتصنيع في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، كما يستضيف المؤتمر والمعرض السنوي الرابع والثلاثين للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024 خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر.

كما يستضيف المركز المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي “GESS”، ومعرض عالم الورق في الشرق الأوسط، وعالم الألعاب في الشرق الأوسط، ومعرض براندز أوف إنديا خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، يليها مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام" خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، إضافة إلى معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية، والمؤتمر الدولي السابع لجمعيات “شنتشن - ShenZhen” ومعرض التكنولوجيا الذكية 2024 والتي يتم تنظيمها جميعاً في الفترة 18 إلى 20 نوفمبر.

ويشهد النصف الثاني من شهر نوفمبر انطلاق معرض مدن العيش المستدام “LiveableCitiesX” ومستقبل إدارة المرافق، وجيو وورلد في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل ومعرض الخمسة الكبار 2024 خلال الفترة 26 إلى 29 من الشهر نفسه.

وتفتتح أجندة شهر ديسمبر فعالياتها بمؤتمر الشرق الأوسط لتطور طب العيون خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، يليه معرض مجموعة الشرق الأوسط اللوجستية، وأتوميكانيكا دبي 10 إلى 12 من الشهر نفسه، بينما معرض تشاينا هوم لايف، والمعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية خلال الفترة 17 إلى 19 ديسمبر.

ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مجموعة من الفعاليات من سبتمبر إلى ديسمبر، وسيجتمع عشاق اللياقة البدنية والمحترفين في معرض دبي لكمال الأجسام ومعرض دبي للحياة النشطة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2024، فيما يشهد شهر نوفمبر مجموعة متنوعة من الفعاليات، بدءاً من معرض مستقبل الإنسان بدأ من 8 إلى 10 نوفمبر 2024، يليه قمة الشحن العالمية في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل.

أما في مركز مؤتمرات جافزا ون – جبل علي، ينظم الاتحاد العالمي لكمال الأجسام الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024 بطولة الخليج سوبر برو يوم 22 سبتمبر المقبل، فيما يقام مؤتمر الرافعات والنقل الدولي في الشرق الأوسط يومي الأول والثاني من أكتوبر، فيما يعقد في 11 نوفمبر 2024 مؤتمر دبي للماس.

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