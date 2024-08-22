"تيكوم" تستثمر 2 مليار درهم إماراتي في عمليات استحواذ ومشاريع إستراتيجية جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM"، عن إتمام عمليات استحواذ على أصول تجارية وصناعية جديدة بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع التي كانت قد أعلنت عنها في مايو من هذا العام.

كما كشفت المجموعة عن تطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى بقيمة 340 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي للإنترنت، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار".

وبهذا تتجاوز استثمارات مجموعة تيكوم لهذا العام 2 مليار درهم إماراتي، مما يعزز محفظتها من الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى لتتجاوز 10 ملايين قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، بالإضافة إلى زيادة محفظتها من الأراضي المخصصة للتأجير إلى 179 مليون قدم مربع.

ويؤكد هذا التوسع الاستراتيجي على الدور المحوري لمجموعة تيكوم كمحرك رئيسي لقطاع الأعمال، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع العقارات التجارية في دبي.

وفي هذا السياق، صرح عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أنّ عمليات الاستحواذ والمشاريع الإستراتيجية الجديدة بقيمة 2 مليار درهم إماراتي تعكس رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز مسيرة نموها المستدام وأدائها القوي، بموازاة حرصها على مواصلة دورها المحوري في تعزيز اقتصاد دبي ودولة الإمارات القائم على المعرفة، وذلك من خلال صياغة مستقبل بيئات الأعمال وتوفير كافة المقومات اللازمة لاستقطاب أبرز الشركات العالمية والإقليمية، وتمكينها من تحقيق النمو والنجاح وبلوغ طموحاتها انطلاقاً من الـ 10 مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة للمجموعة.

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