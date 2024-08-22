«أوبك»: لا غنى عن النفط في المشهد العالمي للطاقة

المصدر: فيينا - وام

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أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أهمية الدور الذي لا غنى عنه للنفط ومشتقاته في المشهد العالمي للطاقة. وقال: إن المنتجات النفطية تشكل أهمية بالغة في مجال توليد الطاقة، واعتبر النفط والكهرباء مزيج طاقة متنوعاً ضرورياً لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وأوضح الغيص في بيان صادر عن مقر منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، رؤيته لطبيعة العلاقة بين الكهرباء والنفط، واعتبر أنهما يمثلان أجزاء مكملة لمزيج شامل ومستدام يلبي احتياجات الطاقة ويحقق أهداف المناخ العالمية ويضمن أمن الطاقة. وأضاف «من الخطأ الاعتقاد بأن هذين الشكلين من أشكال الطاقة يشكلان لعبة محصلتها صفر»، في إشارة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن مكسب أحدهما يمثل خسارة للآخر.

وعدد أمين عام منظمة أوبك نماذج تُظهر أهمية النفط في مجال الكهرباء، تناولت استخدام البلاستيك المشتق من النفط الخام في عزل الكابلات المستخدمة في نقل الكهرباء بشكل آمن وفعال، لا سيما من مزارع الرياح البحرية، واستخدام الزيوت في المحولات المستخدمة في نقل الطاقة الكهربائية.

وجدد تأكيده على أن النفط يظل ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، بالرغم من الأهمية المتزايدة للطاقات المتجددة والكهرباء، كما لفت إلى أن النفط جزء لا يتجزأ من صناعات هامة، لا تستطيع العمل بكفاءة بدون المنتجات البترولية مثل النقل والصناعات الثقيلة.

وتناول البيان أحدث توقعات منظمة أوبك بشأن استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط في السنوات المقبلة، وزيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في العام الحالي 2024 وبمقدار 1.85 مليون برميل يومياً أخرى في العام القادم 2025.وعزت المنظمة سبب الزيادات المتوقعة في المقام الأول إلى النشاط الصناعي والبناء والزراعة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط.

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