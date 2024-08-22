خطط لاستثمار 100 مليار درهم لتعزيز التنوع في قطاع الترفيه بالدولة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينالاك» عن الإصدار الثاني من تقرير الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل التقرير مصدراً أساسياً للمعرفة عن القطاع. وبالنظر إلى البيانات، وفقاً للخبراء، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهيأة لمستقبل سياحي قوي، وتهدف دولة الإمارات مثلاً إلى استقبال 40 مليون نزيل فندقي كجزء من استراتيجيتها السياحية 2031، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات السياحية ذات الصلة، وتشمل الخطط استثمار 100 مليار درهم «27 مليار دولار»، لتعزيز التنوع بقطاع الترفيه في الدولة.

ومن المتوقع أن تشهد أيضاً نمواً غير مسبوق في قطاع الترفيه لديها، كما تعمل قطر على تكثيف عروضها الترفيهية، وسيكون الإصدار الثاني المكون من 250 صفحة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة عمل ثري بمدخلات من أصوات موثوقة من صناعة الترفيه والتسلية الإقليمية.

ولن يسلط التقرير الضوء على الاتجاهات والابتكارات والتطورات القطاعية فحسب، بل سيقدم أيضاً تقييماً للعوامل القادرة على جعل هذه الصناعة أكثر إثارة. وسيتضمن تقرير الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلسلة من مقالات الرأي، والمقابلات، والبيانات والإحصاءات والتحليلات، مع متابعة دقيقة صناعة تتطور باستمرار مدفوعة بالابتكار التكنولوجي، ومتسارعة على وقع تغير توقعات الزوار والمنافسة الشديدة.

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